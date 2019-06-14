郭台銘訪台南　左批蔡英文右替賴清德抱屈

郭台銘14日拜會台南市議會與多位國民黨及無黨籍議員餐敘及座談。（照片：郭台銘辦公室提供） 中評社台南6月14日電／參與中國國民黨2020初選的鴻海董事長郭台銘14日拜會台南市議會無黨籍議長郭信良，並與多位國民黨及無黨籍議員餐敘及座談。郭台銘左批蔡英文不懂經濟，右替民進黨2020初選失利的賴清德抱屈，郭除了稱讚賴大度之外，也希望“清德兄”能以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下。



郭台銘表示，蔡英文執政4年來，不懂科技也不懂經濟；即便過去參與國際商業談判，也只是個寫條文的律師，根本不了解核心科技的內容。他比蔡英文有能力，世界超過十個國家的總統或領袖他都可以直接對話，能“組國家隊、參加世界盃”，將台灣帶到國際。



郭台銘話鋒一轉，說他要為賴清德講幾句話，他認為賴清德真的是受委屈了，今天有機會想去看一下“清德兄”。郭台銘說，賴清德過去擔任台南市長時，就很希望南科的奇美群創能擴充、投資，他們約過好多次，但時間都錯開來。這次民進黨初選，賴清德的表現非常大度、非常大方，“受些委屈”。郭台銘還希望大家幫忙帶句話給“清德兄”，希望要以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下。



郭台銘隨後前往台灣首廟天壇參拜玉皇上帝上香祈福，並前往台南安平開台天后宮向“安平媽”上香，郭台銘在台南還有參訪產業與工商界座談的行程，與台南接地氣，爭取台南鄉親的支持。