鍾志剛答中評：台當局所作所為不會得逞

福建省人民政府台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛回答中評社記者提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社厦门6月14日電（記者 徐夢溪 海涵）福建省人民政府台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛14日表示，民進黨當局有關部門採取限制、阻撓、警告等手段，阻撓台灣有關人士和團體參加海峽論壇，充分暴露了民進黨當局害怕兩岸人民走進走親，害怕兩岸關係密切發展的心態，以及狹隘的一黨一己之私。台灣當局的這種所作所為，注定不會得逞！



民進黨當局日前將“海峽論壇”定性為“統戰”，並對參與活動的台灣民間團體和個人發出警告威脅，這也是民進黨當局首次高調公開禁止民眾參加大陸某個活動。



就此，鍾志剛6月14日下午在出席第十一屆海峽論壇新聞發布會期間做出回應。



鍾志剛表示，海峽論壇是由海峽兩岸共同主辦、由兩岸民眾共同參與、迄今為止最重要、也是影響最為廣泛的兩岸民間交流活動之一。海峽論壇舉辦十届以來，已經有超過30萬的兩岸民眾參加這一盛會，並且以其民間性、草根性、廣泛性的定位，受到了兩岸民眾的高度肯定和贊譽，對溝通兩岸民眾和兩岸同胞的情感，促進兩岸的交流合作，深化兩岸的融合發展，發揮了巨大的、無可替代的作用，具有深厚的民意基礎。



鍾志剛指出，前段時間，民進黨當局有關部門採取限制、阻撓、警告等手段，阻撓台灣有關人士和團體參加海峽論壇，這充分暴露了民進黨當局害怕兩岸人民走進走親，害怕兩岸關係密切發展的心態，以及狹隘的一黨一己之私。



他強調，這種做法違背了台灣社會希望兩岸關係走穩走好，希望兩岸更加密切往來，希望“拼經濟、顧民生”的台灣的主流民意。台灣當局的這種所作所為，注定不會得逞！



今年實際參加報名海峽論壇的台灣報名人數目前已經超過萬名，超過以往歷屆。就此，鍾志剛再次強調，這一點證明，台當局的動作也許會擋住個別人的腳步，但是阻擋不了廣大台灣同胞希望發展兩岸關係，希望擴大交流合作，希望分享大陸發展機遇的滾滾潮流。



另外，通過這件事情也讓更多人看清楚，到底是誰在真正為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，是誰在壞台灣同胞的好事，損害台灣同胞的福祉？是非曲直盡在人心。



最後，鍾志剛表示，相信在兩岸同胞的共同參與和努力下，本屆海峽論壇一定會取得圓滿成功。



第十一屆海峽論壇將於6月16日上午在廈門開幕。論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，安排了大會活動和青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流四大版塊以及福建各地同期舉辦的活動。目前已有超過一萬名台灣各縣市和各界別的民眾報名參加海峽論壇，規模超過以往歷屆。

