劉國隆看壞綠2020　賴清德空間非常大

全台建築師公會副理事長、前台中市議員劉國隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月15日電（記者 林谷隆）全台建築師公會副理事長、民進黨前台中市議員劉國隆接受中評社訪問表示，他在黨內初選支持賴清德，現在蔡英文勝出，賴也信守承諾支持蔡，我們樂見這樣的發展，無論會不會“蔡賴配”，賴在2020扮演的角色都非常大。蔡只是通過初選，想要贏得大選，還是有一段路要走。民進黨2020大選贏的機率不高，一定要眾志成城。



劉國隆，美國康乃爾大學飯店管理碩士、成功大學建築系學士，現任“中華民國”建築師公會副理事長、劉國隆建築師事務所負責人、靜宜大學觀光系副教授，曾任台中市議員、台聯黨“立法院”黨團執行長、中區傑出經理人協會理事長。過去為台聯黨籍，2016年加入民進黨。



民進黨初選時，劉國隆是賴清德在台中的堅定支持者，每次賴到台中跑行程，身旁都有劉陪伴，包括選前賴清德全台車隊掃街，掃到台中境內遇到豪大雨，劉國隆也淋著雨陪賴掃完全程。



劉國隆表示，蔡英文只是通過初選，想要贏得大選，還是有一段路要走，非常艱辛，民主進步黨大選贏的機率不高，一定要眾志成城。



爭取民進黨台中市“立委”提名的劉國隆坦言，現在大環境還是對民進黨不利，尤其他的選區在台中市北屯區、北區，擁有龐大軍公教族群，他們非死忠藍營支持者，而是理性族群，要如何提出讓他們支持的論述，這是改善大環境的關鍵。





對於民進黨“蔡賴配”的可能性，劉國隆認為，外界不要給蔡英文太多壓力。賴清德空間非常大，如果沒有成為副手，他能承擔更大的輔選責任，為“立委”候選人站台，讓綠委當選的席次更多一些，或許會比擔任虛位的副手，功用更大，藉由輔選戰功，將來變成民進黨的“儲君”。



陳水扁與獨派對民進黨初選結果不滿，甚至還公開質疑初選公平性，未來要如何整合這些獨派勢力？



劉國隆說，民進黨的資產就是誰都能夠發生聲音，什麼聲音都有，初選民調如果真的有作假，只要能舉出實例，一定是選舉無效，尤其有人說手機民調母體不公平等等，其實手機民調就是新創舉，難免會不夠完美，有些瑕疵，這些聲音也是督促加油、進步，讓未來手機民調可以越做越好。



他也建議，如何讓民進黨初選制度更健全，或許黨中央可以廣納扁迷們、獨派人士或年輕族群的意見，創要出更好的初選機制，這個討論過程也是民進黨最寶貴的資產。