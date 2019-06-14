海峽論壇傳佳音　福建惠台42條牛肉多

海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月14日電（記者 黃文杰）2018年6月在海峽論壇推出的福建“惠台66條措施”，可望有升級版。福建省人民政府台灣事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛下午在第11屆海峽論壇新聞發布會上，回應記者問題表示，最新出台的“福建惠台42條”是經過廣泛調查研究，涉及更廣、更深、更具體、含金量更高也更細操作性更強，增加台胞民生福祉、著眼點解決長期關心的難事。



2018年2月28日國台辦頒佈“惠台31條措施”，福建省省委書記于偉國在同年6月在海峽論壇宣布，福建省擴大對台胞、台企提出“66條新惠台政策”。媒體關注具體實施成效？另外，媒體也關注福建近日推出“關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見”，真正的亮點是什麼？



鐘志剛答覆記者，福建“惠台66條措施”到今年6月正好屆滿週年，福建在落實貫徹66條，落實面達到65條，中央頒佈“惠台31條措施”則貫徹達到百分之百，為了加快兩岸應通盡通、為台胞台企提供同等待遇，以及加大文化交流力度，最新出台42條措施，也就是“關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見”，持續提升閩台經貿合作關係，為兩岸經濟合作制度化、打造兩岸共同市場做出積極有益的實踐探索，努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園。



鐘志剛說，所謂“福建惠台42條”，經過廣泛調查研究，涉及更廣、更深、更具體、含金量更高，也更細操作性更強，增加台胞民生福祉、著眼點解決長期關心的難事，呈現有四大特色，包括經營環境優化、台胞來福建交往交流、發揮沿海近台優勢，以及先行先試的日益顯現。