中評現場：海峽論壇再啟　兩岸特色廟會開市

兩岸特色廟會開市儀式（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵 徐夢溪）6月14日下午，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會於廈門市集美區舉行開市儀式。國台辦交流局副局長董碧幽，廈門市人民政府副市長李輝躍，福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍，廈門市台港澳辦副巡視員孫麗玲，廈門市文化和旅遊局副局長陳桂林、廈門市集美區區委常委、統戰部長範啟德等出席兩岸特色廟會開市儀式。



古時廟會商賈雲集，萬姓交易，四方珍物，悉萃期間。到如今，廟會已然成了一種綜合性的民俗活動，在新生的基礎上得到了傳承與創新。作為海峽論壇的重磅配套活動，兩岸特色廟會至今已成功舉辦了八屆，在兩岸產生了廣泛影響，成為兩岸民眾喜聞樂見、踴躍參與的民間交流活動，也是充實完善海峽論壇草根性、民間性的重要品牌活動。



本屆廟會由廈門市人民政府、福建省人民政府台港澳事務辦公室主辦，廈門市集美區人民政府承辦，廈門市人民政府台港澳事務辦公室、廈門市文化和旅遊局、廈門市會議展覽事務局協辦。本屆廟會以“童享藍天·靈動兩岸”為主題，融合了“旅遊發展＋文化交流＋教育共融＋美食推介”等元素，增加遊客視聽說體驗感，為兩岸同胞特別是兩岸青少年的交流搭建起寓教於樂、寓情於景、寓景於學的平台，推動兩岸文化創造性轉化、創新性發展。同時，也為祖國70華誕獻上一份厚禮。



下午四點半左右，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會開市儀式在一片歡歌笑語中拉開帷幕。開市儀式上，除了具有集美底蘊的民俗表演之外，更有源自台灣的“網紅”電音三太子帶來的精彩表演。歌罷舞罷，國台辦交流局副局長董碧幽，廈門市人民政府副市長李輝躍，福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍，廈門市台港澳辦副巡視員孫麗玲，廈門市文化和旅遊局副局長陳桂林、廈門市集美區區委常委、統戰部長範啟德走上舞台，敲響銅鑼，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會就此正式開市，廟會將從6月14日持續開至6月17日。



據悉，本屆廟會融合了“教育＋美食”等元素，增加遊客視聽說體驗感，讓熱鬧的氛圍較往年更加濃鬱。力爭在繼續發揮人文集美和全區域旅遊優勢基礎上，打造集游學、美食、童玩等為一體的嘉年華。廟會規劃兩岸特色美食區、兩岸民俗表演區、兩岸互動研學區三個主要區域，既營造喜慶的氣氛，又融入當地特色。四天三夜的活動精彩紛呈，每天除了有知識科普、美食尋根、閩南童玩等“文化名片”展示外，還有源自台灣的“網紅”電音三太子、具有集美底蘊的民俗表演、靈玲馬戲城獨有的動物等帶來藝陣表演，可以說是看、聽、玩、品於一體，兩岸文化、風情融匯一堂。

