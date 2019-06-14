11屆海峽論壇特色：首來族四成台青占五成

第11屆海峽論壇即將登場，下午舉行新聞發布會，介紹今年四大交流板塊與特色。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月14日電（記者 黃文杰）福建省人民政府台灣事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛下午在第11屆海峽論壇新聞發布會上提到，今年海峽論壇參與人數更多、界別更廣、活動更豐富，規模超過以往歷屆，首次參加海峽論壇的台灣民眾就占了40%，台灣青年也占50%，活動分成四大交流版塊，聚焦基層民眾和青年群體。



新聞發布會由福建省委宣傳部卓少鋒副巡視員主持、福建省人民政府台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鐘志剛、廈門市政府副市長韓景義共同出席。



鐘志剛提到，今年論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，安排了大會活動和“青年交流”、“基層交流”、“文化交流”、“經濟交流”四大版塊，以及福建各地同期舉辦的活動，共67場。由兩岸83家（大陸41家、台灣42家）單位和社團共同主辦。



他說，論壇大會將於6月16日上午10點在廈門會議中心舉行，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋將出席海峽論壇。中國國民黨副主席曾永權和親民黨、新黨等台灣政黨代表以及台灣有關縣市代表、主辦單位代表將出席海峽論壇。



今年海峽論壇分成四大交流板塊：



青年交流版塊，將舉辦海峽青年論壇、海峽兩岸關愛下一代成長、青少年新媒體高峰論壇、台灣人才登陸第一家園論壇和青少年研學體驗營、塗鴉巡回賽、台商二代菁英大會師、電競比賽等8項活動。



基層交流版塊，將舉辦海峽職工、海峽婦女、海峽兩岸婚姻家庭、兩岸僑聯和平發展論壇和兩岸殘障人士交流嘉年華、兩岸社區、公益、宗親交流等8項活動。



文化交流版塊，將舉辦海峽影視季、媽祖文化活動周、兩岸智庫論壇、金點子創意大賽、海峽兩岸書院創新與融合、職業教育論壇和兩岸體育交流等9項活動。



經濟交流版塊，將舉辦共同家園、海峽金融、科技專家論壇、兩岸特色廟會和兩岸特色鄉鎮交流對接、衛生醫藥交流、行業對口交流等8項活動。



開放記者提問，鐘志剛回答記者問題，怎樣看民進黨蔡政府刻意打壓阻擾台灣民眾來廈門參加海峽論壇？他強調，民進黨不會得逞，因為這是違背台灣社會希望兩岸關係走穩走好的希望，違背台灣民眾希望拼經濟、顧民生的主流民意，更暴露民進黨害怕兩岸人民走近走親。