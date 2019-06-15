黃偉：大灣區旅遊業蘊藏巨大商機

香港商報董事局常務副主席黃偉（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月15日電（記者 張心怡）香港商報董事局常務副主席黃偉13日在“2019一帶一路國際旅遊新商機論壇暨大灣區城區明信片首發儀式”上發表致辭，他指出，旅遊業在大灣區經濟格局中擁有重要地位，蘊藏的巨大商機，應鞏固大灣區良好旅遊業生態、更好弘揚大灣區人文內核、打造“一帶一路”旅遊產業重要支撐區。



黃偉提到，在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，“旅遊”被提及46次，頻次緊隨“創新”、“科技”、“經濟”、“文化”、“金融”等大熱詞匯；規劃綱要並就區內旅業發展的頂層設計、發展理念、各區定位作出了精辟的規劃，可見旅遊業在大灣區經濟格局中的重要地位以及未來蘊藏的巨大商機。



對於鞏固大灣區良好旅遊業生態，黃偉表示，粵港澳大灣區擁有國內領先的旅遊業生態，不僅旅遊產品體系豐富多元，還擁有覆蓋全球的海陸空交通體系、出入境便捷平價，而且行業監管嚴格、從業者素質優良、服務水平出色。鞏固、發展和利用好大灣區旅遊業生態，不僅能促進區內人文建設、經濟和社會發展，更能為全國乃至全球的旅遊業生態建設提供一個難得的樣本。



黃偉認為，應更好發掘、弘揚大灣區人文內核，推動旅遊創新性發展。大灣區內語系相同、地域相近、文脈相親，作為中華傳統文化的重要組成部分，開放、包容、異彩紛呈的嶺南優秀傳統文化是粵港澳大灣區最重要的人文內核。在這裡，優秀的傳統文化、改革開放文化、移民文化相互滋養、欣欣向榮。



黃偉說，對於遊客來講，人文內核與良辰美景都是不可或缺的元素。粵港澳大灣區作為新時代推動形成全面開放新格局的新嘗試，應該繼續發揮“排頭兵”的精神，深入挖掘嶺南歷史文化資源，整合推進灣區旅遊業向價值鏈高端躍遷，為灣區旅遊業發展注入新動能、走出新天地。



黃偉還指出，大灣區應加強軟硬件建設，打造“一帶一路”旅遊產業重要支撐區。粵港澳大灣區地處中國南方沿海，在“一帶一路”建設中具有重要地位。大灣區風光迤邐、治安良好，民眾好客、擁有較強的購買力和消費欲望，是全球重要的旅遊目的地與客源地。為配合“一帶一路”建設需要，大灣區在軟件和硬件配套建設方面正在加強。



“在香港特區政府、澳門特區政府、廣東省政府的高效統籌部署下，大灣區內各項改進措施正以潤物細無聲的方式全面展開。”黃偉提到，比如，在中銀香港的各個營業廳內，已經設立了“大灣區開戶”專櫃，為港人提供在港開辦內地銀行賬戶的服務，粵港澳金融業務的互聯互通正在一點一點的變得方便、快捷。



黃偉相信，未來經過各方通力合作，一個更加國際化、市場化、人性化的灣區旅遊新業態必將形成。屆時，旅遊產品將更豐富多元，國際遊客通關更便捷，人文交流也必將更加活躍。