伸張正義！警界大姐大葉毓蘭挺香港逃犯條例

葉毓蘭稱香港政府修正現行的《逃犯條例》確實有其需要。（葉毓蘭臉書） 中評社台北6月14日電／香港《逃犯條例》抗議活動造成許多失序行為。亞洲警察學會秘書長葉毓蘭14日在臉書發文表示，“反送中”究其實質內容，就是個《逃犯引渡條例》。在伸張正義無國界的理想下，香港政府修正現行的《逃犯條例》確有其需要，希望事件早日和平落幕。



葉毓蘭曾任中央警察大學行政警察學系主任、外事警察學系主任、警察政策研究所所長。



葉毓蘭表示，香港的反送中如火如荼，不知如何收場，甚至火勢延燒到台灣的政局，搞不好還會影響到明年台灣大選。雖然大家都稱之為反送中，其實究其實質內容，就是個《逃犯引渡條例》，如今引起軒然大波，實非刑事司法學者所樂見。



葉毓蘭分析，反送中的起源與台灣有關。是因為去年二月港男陳同佳與女友潘曉穎來台旅遊，已有身孕的潘女遭陳男殺害棄屍，三月潘女父母分別向港、台警方報案協尋，終於在陳男向港警認罪後，由台警在竹圍尋獲潘女遺骸。雖然陳男的罪行昭然，但因為犯罪地不在香港，無法在香港論處，而台灣卻礙於港台間沒有引渡協議，港方無法進行嫌犯移交和法律互助，士林地檢署只能對陳同佳發布時效長達37年6個月的通緝令，除非陳同佳37年內踏上“中華民國”的土地，否則潘曉穎的冤屈無人為她伸張。



葉毓蘭指出，由於人類的跨國跨境活動已經蔚然難抑，跨國犯罪的盛行，與罪犯利用跨境逃避司法制裁，是許多國家共同面對的挑戰。惟犯罪無國界，在他國犯罪或是逃亡至他國藏匿，必然也危害到所在國之社會治安。為解決跨國犯罪情形，聯合國自1999年起積極推動“聯合國打擊跨國組織犯罪公約”要求批准國家應以立法或採行其他必要措施，將洗錢行為、貪污腐敗行為、組織犯罪及妨害司法公正之行為定為刑事犯罪，並以沒收犯罪所得、加強司法協助、執法合作及擴大引渡範圍等方式，共同合作打擊跨國犯罪。



葉毓蘭指出，他9年前在美國布魯金斯研究院客座時，就曾以港台沒有司法互助或引渡條約為例，談到香港廉政公署成立後，號稱“五億探長”的呂樂就逃到台灣，在台北的敦化南路購屋安居，住了三十幾年。現在的陳同佳案，就像撞死送報孝子的印度裔英國人林克穎不能回台服刑，不過是觸動許多人心中的痛。在伸張正義不應有國界的理想下，香港政府的修正現行《逃犯條例》確有其需要。

