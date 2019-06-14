張小月稱海基會協助陸生台生　受高度肯定

海基會董事長張小月。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）海基會董事長張小月今天下午在海基會第10屆董監事會第7次聯席會議指出，現階段，兩岸互動機制雖然受到一定程度限制，但海基會不斷加強服務的效能，包括協助台商返台投資經營、解決問題，為台商子女開辦夏令營，關懷陸配，以及協助陸生及台生所需等，成果受到高度肯定。



張小月下午主持海基會董監聯席會議，陸委會副主委邱垂正、李麗珍，海基會副董事長、三三會理事長許勝雄，遠東集團總裁徐旭東，前香港特首董建華的妹夫、中國航運金司董事長彭蔭剛等工商界領袖都出席會議。



過去經常在董監事會議裡批評海基會的兩岸溝通成效的國民黨董事代表、黨主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥下午未準時出席。董監事會議也邀台灣人工智慧學校執行長陳昇偉以“人工智慧在台灣產業轉型的契機與挑戰”為題進行演講。



張小月表示，現階段，兩岸互動機制雖然受到一定程度限制，但海基會同仁都秉持專業認真競業的工作精神，不斷精益求精，加強服務的效能，成果受到高度肯定。



她指出，海基會繼續協助政府宣傳歡迎台商回台投資的行動方案，許多大陸台商對回台投資都非常有興趣，現在已有成功案例，很多台商也在積極準備中，海基會做為服務台商非常重要的平台，不會絲毫有鬆懈，不管是投資需求或經營方面的問題，海基會都會不斷積極的提供協助。



張小月說，台商在大陸拚事業，他們的子第也在大陸上讀書求學，海基會會利用每年暑假的時候會辦台商子女夏令營，安排相關課程與活動；這活動已舉辦16年，累積非常好的聲譽與歡迎。海基會也陸續辦理關懷陸配的活動，過去3個月一起參觀法院、參訪苗栗客家文化村等相關活動及多場小形座談，同時也定期關心陸生、台生，協助解決各種問題。