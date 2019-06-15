上海台商走進葫蘆島　獻愛心尋商機求共贏

葫蘆島市情推介暨簽約儀式現場（中評社 李娜攝） 中評社葫蘆島6月15日電（記者 李娜）6月14日下午，葫蘆島市情推介暨簽約儀式在葫蘆島賓館舉行，由葫蘆島市政府向2019上海台商遼寧行考察團推介葫蘆島，並簽訂合作備忘錄及捐贈協議。



葫蘆島市市長王力威表示，中國稱島的地方有五個，最大的是台灣島，最小的、最不知名、也是最具潛力的是葫蘆島，孫中山早在《建國方略》就提出要修建葫蘆島港的設想，後有張學良將軍突破重重阻力築葫蘆島港。葫蘆歷史文化悠久、風光秀美，集城、泉、山、海、島於一體。其次，區位優勢明顯，海岸線長達260公里，葫蘆島港是國家一類開放口岸，是遼寧省距離北京最近的城市。工業基礎雄厚，產業齊全，尤其興城為享譽海內外的泳裝名城，銷售量占到國內市場40%，得益於優厚的氣候條件，葫蘆島農產品特別豐富。



王力威也坦言葫蘆島所欠缺的地方，他表示葫蘆島的農業領域缺少大規模的農業品牌，農業的高科技、流動性有待加強；工業方面也缺少高科技企業，再有葫蘆島旅遊資源豐富，但是旅遊服務業還不完善。他強調，葫蘆島市政府在合作發展中守誠信、強保障、重實幹，建議雙方可以在高新技術、現代農業、服務業、地產業等領域開展合作，將台灣企業優秀的經驗帶到葫蘆島。



上海台協副會長徐至毅表示，自2014年以來，上海台辦連續5年，8次組織上海台商分赴安徽、吉林、寧夏、甘肅、雲南、重慶、湖北、浙江、遼寧等九省市開展“一帶一路”投資考察及區域發展戰略對接交流活動，開展產業轉型升級有序對接。



徐至毅表示非常期待後續與葫蘆島市有關部門進行更深入探討相關領域的合作機會，加深遼台在經濟發展、產業融合、文化交流等方面深度交流，促進上海台商投資項目合作在葫蘆島順利落地。未來，上海市台協也將更好地引導台資企業融入國家戰略，服務經濟社會發展，促進企業轉型升級，互利共贏，幫助台商邁向更廣闊的大陸市場。



上海台辦副主任李驍東表示，通過此次遼寧行，也把中國近代史讀了一遍，遼寧省是一個有歷史、有文化、有產業的好地方，同時看到東北各地欣欣向榮，處處充滿著商機。今天的市情推介會，葫蘆島六個縣（市）區、三個開發區的主要負責人都來到現場，相信廣大台商朋友也看到了葫蘆島政府的誠意與熱情，希望今後滬遼之間的合作，能實實在在推進交流項目落地，幫助上海台商順利實現企業轉型升級，促進兩地共贏發展。

