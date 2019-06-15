兩岸特色廟會究竟有哪些美食商家？

兩岸特色廟會美食區（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵 徐夢溪）6月14日下午，隨著國台辦交流局副局長董碧幽，廈門市人民政府副市長李輝躍，福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍，廈門市台港澳辦副巡視員孫麗玲，廈門市文化和旅遊局副局長陳桂林、廈門市集美區區委常委、統戰部長範啟德六人共同敲響銅鑼，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會正式開市了。



有道是“民以食為天”，“美食推介”是本屆廟會的一個重要組成元素。本屆廟會由廈門市人民政府、福建省人民政府台港澳事務辦公室主辦，廈門市集美區人民政府承辦，廈門市人民政府台港澳事務辦公室、廈門市文化和旅遊局、廈門市會議展覽事務局協辦。廟會以“童享藍天·靈動兩岸”為主題，融合了“旅遊發展＋文化交流＋教育共融＋美食推介”等元素，增加遊客視聽說體驗感，為兩岸同胞特別是兩岸青少年的交流搭建起寓教於樂、寓情於景、寓景於學的平台，推動兩岸文化創造性轉化、創新性發展。同時，也為祖國70華誕獻上一份厚禮。



廟會規劃了兩岸特色美食區。在兩岸特色美食區中，將有40戶美食商家亮相，其中台灣青年在廈創業的美食商戶20家，閩南美食商戶20家，體現了祖國大陸的廟會皮裡包著寶島台灣的餡。廟會美食種類繁多，食材新鮮、風味獨特，包括鵝肉全餐、古早味小吃、鴨面線、九份芋圓、擔仔面、蝦扯蛋等。值得期待的是，在美食區中，首次引入紅人直播，通過互動打通廟會美食與粉絲之間的連接，讓海量美食信息瞬間觸達到屏幕外，為商戶引流，為廟會品牌背書，也讓兩岸美食的交流與融合，表現得更精彩動人。



記者有幸在兩岸特色美食區大飽了眼福。美食區裡既有地道的福建特色小吃，又有來自台灣的特色小吃，香味撲鼻，令人垂涎欲滴。



台北GG雞腿排的老板巫先生對自家的美食很是自信。“我們的雞腿排味道很正，雞腿腌制了24小時，很入味。”在巫先生看來，把產品做好是最重要的。據了解，這已經是他第三次參加海峽論壇···兩岸特色廟會了。談及參加兩岸特色廟會的感受，巫先生盛贊：“效果非常好，可以把好東西推廣出去。”他已經在廈門有了多家實體店和加盟店，此外在大陸其他地區還有經銷商。



來自高雄的魚丸店老板陳先生是第一次參加海峽論壇·兩岸特色廟會。雖是首次參會，但陳先生的店卻在福建開了有段時間。聽朋友介紹來參加了兩岸特色廟會，陳先生最大的感受就是“這裡的人都很熱情”。此外，他還表示，這個展會也使他同大陸這邊的美食商家有了更多的交流機會。



在一家寫著“台灣網紅冰淇淋”的攤位前，一位美麗的“冰淇淋西施”——王女士告訴記者，雖然賣的是台灣特產，然而她卻是大陸人。較早前，王女士在台北學習了做這款網紅冰淇淋的手藝，並回到大陸紅紅火火地開起了店面。王女士說，她以前也參加過別的兩岸美食展會，但是覺得海峽論壇·兩岸特色廟會格外與眾不同，“感覺這個廟會規模很大、也很隆重。”











