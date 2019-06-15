“兩岸一家親　從小心連心”研學體驗營開幕

“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營開幕式現場（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵 徐夢溪）6月14日，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營在廈門市集美區閩台研學總部隆重開幕。國台辦交流局副局長董碧幽，廈門市人民政府副市長李輝躍，福建省台港澳辦交流處處長翁雲萍，廈門市台港澳辦副巡視員孫麗玲，廈門市文化和旅遊局副局長陳桂林，廈門市集美區區委常委、統戰部長範啟德等出席開幕式。



據悉，閩台研學總部是福建省對台交流基地、全國港澳青少年研學旅行基地、廈門市青少年社會實踐基地，也是大陸首個對台研學旅行基地。



下午3點半左右，在歡樂的熊貓舞中，“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營啟幕。熊貓舞暖場之後，在場人員集體觀看了研學主題宣傳片。



作為開幕式的主持人，廈門市集美區區委常委、統戰部長範啟德介紹說，自2017年伴隨海峽論壇開展的兩岸青少年研學營，已經成功舉辦兩屆，依托閩台優勢，聯動集美特色資源，為兩岸青少年搭建了一個相互學習、同心協作、共享快樂、心靈融合的交流平台。兩岸同根同源，每年夏天，來自台灣的青少年朋友們跨越海峽，相聚集美，在旅行體驗中，完成了一次次收益頗豐的探究性學習。兩岸的青少年一起在游中學、學中游，還領略了集美嘉庚精神、華僑文化和閩南文化特質等，豐富多元的集美研學旅行體驗，讓兩岸的青少年流連陶醉、驚喜連連。“讀萬卷書，行萬里路。今天，來自兩岸的研學營員已集結在美麗的集美，即將展開三天兩夜的集美研學之旅，共同感受中華傳統文化，找尋兩岸同根同源的情感連接，行走集美，感知集美。”



集美區副區長黃穎在開幕式上致辭時表示，研學體驗營作為“海峽論壇”的重要配套活動，已成功舉辦兩屆，取得了盛大的社會影響力，形成了 “兩岸研學在集美”的品牌效應。習近平總書記指出我們要更多地關注兩岸青年的成長，為他們提供更多機會和舞台，讓他們多交流交心，成為共同打拼的好朋友好夥伴。本屆研學營以“兩岸一家親˙從小心連心”為主題，共招募255名台灣青少年及親子家庭，規模比去年增長60%，且首次安排兩岸研學生在研學總部同吃、同住、同玩、同交流、同分享，讓兩岸青少年能夠深入體驗到研學課程的精髓，促進兩岸青少年情感融合、心靈契合。

