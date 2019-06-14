前5個月中國財政收入同比增速回落至3.8%

中評社北京6月14日電／財政部14日發佈數據顯示，受減稅降費政策效應影響，今年前5個月，全國一般公共預算收入達89919億元，同比增長3.8%，較今年前4個月5.3%的同比增速進一步回落。



新華社報道，數據顯示，今年前5個月，中央一般公共預算收入達43397億元，同比增長3.6%；地方一般公共預算本級收入達46522億元，同比增長3.9%。全國一般公共預算收入中的稅收收入達78493億元，同比增長2.2%；非稅收入達11426億元，同比增長16.1%。



從主要收入項目來看，增值稅、個人所得稅等相關收入出現增幅回落和同比下降，減稅降費政策效應已經顯現。



具體來看，今年前5個月，國內增值稅30319億元，同比增長6.8%，比去年同期回落12.2個百分點；個人所得稅4778億元，同比下降30.7%；進口貨物增值稅、消費稅7123億元，同比下降1.6%；關稅1175億元，同比下降6.2%。



其他主要收入項目方面，今年前5個月，國內消費稅同比增長23.1%；企業所得稅同比增長9%。土地和房地產相關稅收中，契稅同比增長4.5%；土地增值稅同比增長7.7%；房產稅同比增長2.2%；耕地佔用稅同比下降4.3%；城鎮土地使用稅同比下降11.8%。



在實施更大規模減稅降費政策同時，財政支出力度進一步加大。數據顯示，今年前5個月，全國一般公共預算支出93023億元，同比增長12.5%。其中，中央一般公共預算本級支出13439億元，同比增長12.5%；地方一般公共預算支出79584億元，同比增長12.5%。



政府性基金方面，今年前5個月，全國政府性基金預算收入24744億元，同比下降3.8%；全國政府性基金預算支出27857億元，同比增長32.8%。