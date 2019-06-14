倒計時3天，巴黎航展看點前瞻

空客將在巴黎航展上推出民用和軍用全系列產品，阻止波音翻身的可能。 中評社北京6月14日電／與英國範保羅航展、新加坡航展並列為世界三大航空展的法國巴黎國際航空航天展覽會（第53屆），將於6月17日至23日在布爾歇機場舉辦。屆時，全球航空航天領域的眾多先進產品將在此亮相。由於航展尚未開幕，目前披露的信息有限，不過官方和多家媒體還是提前對本屆航展部分看點進行了介紹。



俄不打算展出純軍用產品



來自巴黎航展的官方信息此前宣稱，俄羅斯可能派出一架蘇-57戰鬥機參加2019年巴黎航展，若計劃實現，意味著蘇-57將完成在國外航展上的首秀。資料顯示，蘇-57戰鬥機自2010年完成首飛以來尚未飛出國門參加國際航展，只是在2011年、2013年和2015年連續3屆莫斯科國際航展上進行飛行表演和展示。英國“飛行國際”網站認為，巴黎航展是蘇霍伊戰機的“福地”，1989年這裡曾是蘇-27戰鬥機國外首秀的舞台，當時蘇-27因完成高難度飛行動作“眼鏡蛇機動”一舉成名，吸引了源源不斷的海外訂單。



不過，俄媒體稱官方尚未最終確定蘇-57戰鬥機的參展計劃。俄羅斯衛星通訊社稱，俄羅斯將嚴格限制參加2019年巴黎航展的展品數量，不會展出任何純軍用產品，只會展示民用和軍民兩用產品，目前確定參展的多為模型，包括“國家月球基地模型”“聯盟-2”“聯盟-5”“質子”等運載火箭模型，以及不同類型的衛星模型等。



有分析認為，俄羅斯是在通過“半抵制”方式表達對西方制裁的不滿。美國“防禦”網站分析員亞歷山大表示，俄羅斯在範保羅航展上就只派遣人員代表出席，沒有展示任何產品，“從某種程度看，巴黎航展也將成為俄羅斯與西方進行角力的平台之一”。



波音想在空客主場翻身



在2017年巴黎航展上，波音公司曾收獲創紀錄的800架飛機訂單。伴隨著主力機型737MAX近期兩起墜毀事故，波音公司的生產和銷售受到嚴重影響。數據顯示，波音公司今年4月的銷售量為零，銷售利潤直線下滑21%。面對慘淡的經營，即將開幕的巴黎航展被波音公司視為翻身的最佳機會。

