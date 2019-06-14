駐軍和武警官兵多路出擊投入搶險救災

6月13日，武警河源支隊官兵在山路上轉移群眾。新華社 中評社北京6月14日電／連日來，強暴雨致廣東河源受災嚴重。6月13日，廣東省河源市源城區人武部組織民兵應急分隊成功救援出26名被洪水圍困的群眾。



臨近中午，源城區人武部接地方政府電話通報，轄區內黃子洞河決堤12米，下游突發洪水內澇，26名居民被洪水圍困將近1個小時，急需救援。人武部立即啟動抗洪搶險應急預案，組織民兵應急分隊20餘人，攜帶橡皮艇等防汛應急器材和物資趕赴現場開展救援行動。



救援現場，應急隊員駕駛橡皮艇，挨家挨戶搜索受困群眾。經過2個多小時救援，他們將受困的26名群眾全部轉移到安全區域，隨後迅速投入清理淤泥工作，幫助居民恢復生活秩序。



本報江西吉安6月13日電 張達、葉杉報道：12日晚，受連續強降雨影響，江西省吉安市青原區科教路一側山體出現一條約300米長大裂縫，如果不及時處理，將會造成大範圍土石塌方和泥石流等險情。



武警江西總隊吉安支隊立即趕赴現場展開搶險行動。到達現場後，救援官兵冒雨深入山體裂縫地帶，砍草、除障、填埋、加固，構築防護墻。13日凌晨，一段48米長、4米寬、1.5米高的防護墻構築完畢。



由於防範處置及時，現場未造成人員傷亡和車輛財產損失。截至發稿時，官兵仍奮戰在搶險一線，繼續構築另一段防護墻。



洪水過後，江西省贛州市全南縣大吉山鎮烏桕壩中學路面和教學設施遭受嚴重損毀，淤泥堆積、垃圾遍地。13日，武警江西總隊贛州支隊迅速組織官兵攜帶鐵鍬等清淤工具，幫助學校清理淤泥和垃圾。



支隊官兵三人一組，一人拉鬥車，兩人鏟泥土，將清出的淤泥與垃圾往外運送。截至下午14時，支隊官兵共清理路面400餘平方米，清理運送垃圾10餘車，學校已恢復正常的教學生活秩序。



截至發稿時，救援官兵仍奮戰在救災重建一線，清理受災嚴重地區的堵塞道路，消除洪澇災害造成的安全隱患，幫助群眾恢復生產生活。



來源：解放軍報