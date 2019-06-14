郁慕明籲藍勿再自相殘殺　否則新黨將提名

新黨主席郁慕明。（中評社 資料照） 中評社台北6月14日電（記者 張嘉文）新黨主席郁慕明今日接受《民意新連線》廣播節目專訪，呼籲中國國民黨主席吳敦義拿出魄力，儘速協調黨內0202初選，停止初選的自相殘殺，公推一個候選人。郁還說，如果國民黨仍紛爭不斷，新黨將率先推出“總統”人選，在過程中刺激國民黨，並且提出明確政見，指出台灣應走的方向。



郁慕明是在回答主持人賴祥蔚提問時，表達他對民進黨初選結束後的看法。



郁慕明說，自己本來在去年參加藍營雙十節大會時，就已當著吳敦義、朱立倫、馬英九等國民黨重量級人士的面，宣示只要國民黨推出共同的“總統”人選，新黨就號召各界集中支持，打敗民進黨，卻沒想到國民黨至今仍無法團結，甚至從黨內初選應有的良性競爭，演變成“兩大集團”的內鬥。



郁慕明說，面對民進黨已經成功整合出蔡英文競選連任，國民黨竟分裂成兩大集團，互相放話“非誰不投”，讓許多關心藍營選情的人已經寒心，都在議論“最後大選兩個都會輸”，大家憂心不已。



郁慕明說，自己不是國民黨，但這樣下去民進黨恐會連任，他呼籲國民黨主席吳敦義趕快拿出魄力，協調黨內的兩大集團各自放下成見，停止初選的自相殘殺，公推一個候選人，“如果國民黨仍紛爭不斷，新黨會自己推出“總統”人選，在過程中刺激國民黨。”



郁慕明認為，自今年元月以來，兩岸關係已面臨新局面，如今中美貿易戰更全面開打，民進黨現在高舉“聯美抗中”的路線，國民黨卻左右失據，除了被動反對別人的主張，至今提不出因應變局的政見。因此，新黨若推“總統”人選，將明白表達台灣前途應走的方向。



郁慕明說，政見之一就是與美國談判，要求對台軍售價格打八折，至少省下五百億台幣，作為台灣老人長照、育兒津貼等社會福利。郁慕明也代表新黨挑戰蔡英文，既然蔡英文宣稱和美國關係史上最好，是不是可以為台灣爭取更好的折扣，打個六折給大家看看？