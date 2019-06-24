中評專訪：大阪G20前看中日關係

姜躍春接受記者專訪（中評社 毛成勛攝） 中評社北京6月24日電（記者 海涵 實習記者 毛成勛）日前，中國國際問題研究院世界經濟與發展研究所所長、研究員姜躍春就中日關係系列問題接受了中評社記者專訪。姜躍春表示，中日關係重回正軌，關於未來前景，既要看到樂觀的一面，也需要認識到曲折的一面。中日之間都在諸多領域存在著短期內難以調和的矛盾和問題，這無疑將增加兩國關係行穩致遠的難度。若讓兩國關係平穩健康地向前發展，有效管控分歧和不斷增加互信至關重要。為此，中日之間不僅需要保持對話渠道暢通，充分發揮空海聯絡機制的作用，還需要加強兩國民間之間的的良性互動。在經濟合作層面，隨著目前國際環境的變化，特別是面對國際經濟新變局，中日合作也應該突破雙邊，尋求在地區和全球層面一個更高水平的合作，這應該成為中日雙方共同追求的目標和閃光點。



談及習近平主席6月將出席的二十國集團（G20）領導人大阪峰會以及將在大阪舉行的中日高峰會，姜躍春表示，G20峰會是中日兩國深化合作的重要機會，在當前單邊主義橫行，貿易保護主義泛起的背景下，如果中日兩國能夠在多邊領域協調立場，在G20的場合，發出維護多邊主義和自由貿易體制的共同聲音，無疑對減輕世界經濟下行壓力，維護地位乃至國際社會的和平穩定都將起到重要作用。



以下為專訪全文：



中評社：2018年，中日兩國實現了總理的互訪，現在中日關係已經重返正常的發展軌道了，您如何看待中日關係這輪的轉換？其原因何在？



姜躍春：本輪中日關係轉圜是從2017年開始的，第二年通過李克強總理訪日、安倍首相訪華之後，中日關係重新回到正常發展的軌道。在錢前不久中國國際問題研究院發表的《國際形勢和中國外交2019》藍皮書里邊，我負責撰寫的中日關係部分題目是“回歸正軌，曲折前行”，其意是中日兩國未來的路可能還沒有那麼平坦。

