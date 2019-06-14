海基會開砲　周繼祥嗆蔡政府反正快輪替了

張小月下午4時主持海基會董監聯席會議。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月14日電（記者 倪鴻祥）海基會董事、中國國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主委周繼祥今天下午出席海基會第10屆董監事會第7次聯席會議時，抱怨蔡政府阻擋國共論壇進行，讓黨副主席兼秘書長曾永權出席海峽論壇停留24小時就得返台，他還說嗆“很快就要政黨輪替了”，所以國民黨站在尊重國家體制的立場，沒有選擇抗爭。



張小月下午4時主持海基會董監聯席會議，陸委會副主委邱垂正、李麗珍，海基會副董事長、三三會理事長許勝雄，遠東集團總裁徐旭東，前香港特首董建華的妹夫、中國航運金司董事長彭蔭剛等工商界領袖都出席會議。周繼祥下午姍姍來遲，似乎刻意避開媒體，他在會議結束前、臨時動議時間發言開罵。



據了解，張小月回應時“四兩撥千斤”，要周平心靜氣，海基會副董事長姚人多指蔡政府依法行事並無不妥。



周繼祥抱怨蔡政府阻擋國民黨兩岸交流，導致原訂6月18日在北京舉行的國共論壇告吹，國民黨副主席兼秘書長曾永權本來規畫出席6月15日海峽論壇後，接著6月18日赴北京參加國共論壇，後來因此告吹，變成曾永權6月15日要去海峽論壇後，只停留24小時就要返台。



他還拿出蔡英文《英派：點亮台灣的這一哩路》這本書說，蔡英文當初說處理兩岸關係，要尊重“中華民國憲法”體制，維護過去幾十年兩岸的協議，強化民主機制，尊重人民的選擇等等，但現在看起來，蔡政府做的好像都沒站在人民最大的利益考量。



他批評國民黨主席吳敦義當初是向“總統府”申請赴陸，居然是內政部回覆揚然拒絕，就算內政部負責聯審也沒關係，但理應原服務機關“總統府”回覆，這叫程序上的不禮貌。



周繼祥還嗆“很快政黨就要輪替了！”國民黨站在尊重國家體制的立場，沒有選擇抗爭，但他還被國民黨人士笑說怎會相信蔡政府可以讓他們去參加國共論壇。