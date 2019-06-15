中評關注：韓國瑜雲林大造勢　郭董嘉南拚場

郭台銘在台南市藍議員的陪同下掃街。（中評社） 中評社台北6月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天將在雲林舉行大造勢，這是繼台北凱道、花蓮後的第三場，韓能不能維持熱度，將民調保住領先地位，值得關注。韓的黨內強力競爭對手、鴻海董事長郭台銘，14、15日兩天都在嘉義、台南有密集的行程，頗有和韓拚場搶南部支持度意味，在國民黨初選7月8日民調前，雙強對決戲碼愈演愈烈。



郭台銘14日已下嘉義和台南，他先到嘉義為退休警察的發聲站台，接著到台南參訪蘭花生技園區，再到台南市議會拜訪議長和國民黨議員，隨後到兩間廟宇參拜後，再到南科進行中美貿易戰的演講。過程中，郭台銘還在藍議員的陪同下，站上戰車掃街，希望為自己在南部爭取更多支持。



郭台銘15日的行程同樣相當密集，他將先到嘉義參加吳鳳科大畢業典禮，接著趕回台南崑山科大參加畢業典禮，然後在崑山科大的國際中心和模具產業進行座談，接著傍晚再到台南市區發郭董發財包。



對照韓國瑜每周一場的大造勢，鞏固韓粉和藍軍基本般，郭台銘採取的策略是，盡可能吸納國民黨外，較不會支持韓國瑜的力量，包括年輕人和中間選民，以及較看重經濟的藍色選民等等。



另外，郭台銘近來頻頻砲打挺韓立場鮮明的中時媒體集團，直指其是造成國民黨內紛爭、不團結的元兇等等，也是在爭取反韓力量的支持。



簡單來說，在韓國瑜有死忠韓粉支撐下，任何民調都有約二成五到三成基本般，這便是韓即使近來負面新聞纏身，民調下滑但仍維持一定領先的原因。緊追在後的郭台銘，除了爭取剩餘的藍營支持者，中間甚至淺綠選民，將是郭能否趕過韓的關鍵了。