韓國瑜民調下滑　高雄藍議員點出三大原因

國民黨高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜連續參加兩場大造勢後支持度未升反跌，民調下滑原因受到關注。五連霸的資深國民黨高雄市議員方信淵接受中評社訪問表示，“庶民”形象反過來說等於沒有施政成績，剛當選高雄市長就要選2020，得不到年輕及中間選民認同，造勢活動都是軍公教團體，外擴渲染能力不足，四面八面黑韓言論確實起了效果，民調當然衝不起來。



方信淵，除了高雄市民許多人不支持韓去選2020，高雄市的國民黨民代及黨員也並非都支持韓去選2020，只是都不方便去表達什麼，韓國瑜市政還沒有做好，現在沒有辦法爆發出來，現在這些結果都是意料中的事，只能看韓未來怎麼去扭轉劣勢了。



方信淵，生於1965年，高雄橋頭人，順利拿下五連霸、資深高雄市議員，服務於第3選區岡山、永安、燕巢、彌陀、梓官、橋頭等地，選區長久來就屬藍營大票倉，掌握瞭解藍營基層動態，並擁有中山大學高階公共政策碩士學歷。



對於韓國瑜民調下滑現象，方信淵指出三點原因，第一、韓國瑜沒有施政成績馬上選2020，得不到年輕族群認同，沒有年輕票源；第二、造勢活動都是軍公教團體為主，沒有辦法擴散、渲染出去，難像去年三山造勢打動民心；第三、黑韓訊息太多，洗腦速度太快，可能將成為刻板印象。



近日媒體報道，國民黨網路輿情分析報告指出，韓國瑜表態參加2020初選以來，6月1日台北府前造勢當天人氣達最高峰，但支持度呈下滑趨勢。至於在網路聲量部分，韓8日造勢熱度不如1日，但1日凱道活動造成的負面評論又大於正面評價。



方信淵表示，韓國瑜本身得不到年輕族群的票源，沉潛十幾年也跟庶民差不多了，沒有在政治圈活動很久一段時間，幾乎沒有什麼成績，好不容易當上市長，還沒有做出成果就選2020，這是一大敗筆，對年輕族群及中間選民來說，可能就不太認同。



方信淵分析，現在支撐韓最大的動力只有軍公教，造勢場合都是軍公教比較多，那為什麼軍公教喜歡韓？因為韓有外省第二代的戰鬥力，敢衝、敢撞，軍公教因為年金改革之後受了很多的冤屈及怨氣，因此都投射在韓的身上，並且把青天白日旗都拿出來，藉此凝聚感情。



方信淵指出，韓國瑜參加台北場造勢後掀起一波高潮，但是花蓮造勢後有點略顯疲態，就是因為都是軍公教團體在自主動員，軍公教全台有一百多萬人，要促成一場造勢非常簡單，但是該怎麼渲染出去，讓更多外地人加入，這樣才會不斷有新的火花出現。



方信淵說，去年三山造勢因為長期民進黨執政下，高雄幾乎是停滯的狀態，大家都希望藉由韓來改變這種現況，能不能讓未來好過一點，產生很高的期待，想要改變，但問題是現在還沒有做到改變就想走，就會產生質疑跟反感。高雄都沒有做到，怎麼說服大眾期待改變全台灣，“那其他族群要怎麼感同身受？”



方信淵說，韓國瑜現在最欠缺的就是外擴的力量，反而最黨內初選最強的對手郭台銘外擴的能力最強，郭有經濟能力、非常成功的企業家的形象，演講場合都有年輕族群出現，年輕人希望學習郭的成功經驗，更相信會把台灣帶領的很好，把韓的年輕選票都吸走了。

