海峽論壇柯派副市長率團　強調不涉政治議題

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北6月15日電（記者 鄭羿菲）第11屆海峽論壇15日在福建廈門登場，台北市政府14日晚間發新聞稿表示，依照過往4年往例，將由台北市副市長鄧家基率團參加，並強調所有行程安排均不涉及“一國兩制台灣方案”、“民主協商”等政治議題，出席論壇也沒有任何政治背書的含義。



北市府表示，在推動兩岸交流上，以市政議題交流為主，依過去4年往例出席海峽論壇，所有行程安排均不涉及“一國兩制台灣方案”、“民主協商”等政治議題。就市府立場而言，出席論壇本身也沒有任何政治背書的意涵。



關於海峽論壇，本府依照往例皆由鄧家基率團赴廈門參加。海峽論壇在定位上，為民間團體與企業界之間的交流，而北市府的參與，應有利於多方了解，以增進雙方的合作機會。在廈門與會期間，“一定照表操課，按照既定行程規劃進行”。



北市府表示，面對兩岸關係當前之僵局，更顯雙方交流之必要，因為有交流才有善意，有善意才能化解僵局。促進交流也是展現台灣民主自由的機會，我們應該對台灣的民主制度有信心。參與海峽論壇的初衷，就是展現台北市對於兩岸城市交流的友善態度，有助於增加兩岸雙方的互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，以及最重要的互相諒解。



北市府說，而法治精神是台灣社會的養成特質，市府在處理兩岸事務上，一向秉持依法行政。尊重“中央”權限，遵守“國內”相關規定，維護“我方”尊嚴。市府團隊面對兩岸關係的一貫立場是，務實辦理對兩岸人民有利的交流事務，推動兩岸間持續以對等、友善的方式互動往來。遵守“我國”憲政體制，促進兩岸交流，增加彼此善意，不會因不同場合，而有不同態度。



第11屆海峽論壇將於15日在福建廈門舉行，在為期一週時間里，將舉辦60餘場活動，有超過1萬名台灣民眾報名參加，兩岸80多個單位和團體共襄盛舉，包括勞工界、工商界、青年界、宗教界都出席，是各行各業的大交流，規模也超過以往歷屆。