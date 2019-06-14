習近平：面對全球性挑戰要展現應有的國際擔當

中評社北京6月14日電／上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議14日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。國家主席習近平同印度總理莫迪、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席會議。習近平在會上發表重要講話，強調要從“上海精神”中發掘智慧，從團結合作中獲取力量，把上海合作組織打造成團結互信、安危共擔、互利共贏、包容互鑒的典範，攜手構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。



新華社報道，當地時間上午，習近平抵達阿拉爾恰國賓館會議中心大廳，受到熱恩別科夫熱情迎接。



成員國元首先舉行小範圍會談，隨後邀請觀察員國阿富汗總統加尼、白俄羅斯總統盧卡申科、伊朗總統魯哈尼、蒙古國總統巴特圖勒嘎以及有關國際和地區組織代表參加大範圍會談。熱恩別科夫主持會議。與會各方討論了上海合作組織青島峰會成果落實情況，圍繞當前世界政治經濟形勢下上海合作組織發展狀況和前景及重大國際和地區問題交換意見，達成廣泛共識。



習近平在會上發表題為《凝心聚力 務實篤行 共創上海合作組織美好明天》的重要講話。



習近平指出，青島峰會以來，成員國以“上海精神”為指引，促進各領域合作不斷走深走實，推動上海合作組織在新起點上實現新發展。當前，國際形勢風雲激蕩，但和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可逆轉。我們要牢牢把握世界多極化、經濟全球化大勢，從“上海精神”中發掘智慧，從團結合作中獲取力量，攜手構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。



第一，我們要把上海合作組織打造成團結互信的典範。要堅持將“上海精神”作為本組織核心價值和共同理念，恪守上海合作組織憲章、長期睦鄰友好合作條約確立的宗旨和原則，增進政治互信，加大相互支持，擴大利益匯合點。



第二，我們要把上海合作組織打造成安危共擔的典範。要秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，多措並舉打擊“三股勢力”，加強去極端化合作。要為阿富汗早日實現和平、和解、穩定、發展發揮建設性作用。

