中評關注：第十一屆海峽論壇有什麼新特色？

福建省人民政府台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月15日電（記者 徐夢溪 海涵）福建省人民政府台港澳事務辦公室、海峽論壇組委會辦公室副主任鍾志剛14日在廈門表示，本屆論壇活動有五個主要特點：



一是新增活動項目內容更加多元。本屆海峽論壇根據兩岸民眾的需求，與去年相比新增、調整了部分活動項目場次。新增青年交流版塊的台灣人才登陸第一家園論壇、“兩岸一家親·從小心連心”研學體驗營、海峽兩岸電子競技邀請賽，文化交流版塊的兩岸文教發展論壇，經濟交流版塊的海峽兩岸工商合作論壇等5項活動，以及同期舉辦的兩岸曇石山文化交流活動、海峽兩岸通關論壇、海峽兩岸（漳州）鄉村振興交流活動、泉台青年交流匯等4場活動。同時，删減2場、合併2場設區市同期舉辦的活動項目，並將3項系列活動調整為同期活動項目。



二是積極探索兩岸融合發展新路。本屆海峽論壇把探討兩岸融合發展“應通盡通”等時代命題融入活動之中，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上和參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時發表重要講話精神。兩岸智庫論壇邀請台灣各領域代表，為推進兩岸“新四通”、“三化”建言獻策。科技專家論壇設立能源科技分會場，為廣大台灣同胞的通電需求提供發聲平台，探討海峽兩岸能源資源互通，為率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通電探索可行性方案。兩岸通關論壇探討實現兩岸民生商品的通關安全和便利化，以及對兩岸先進技術的通關合作，研究推動兩岸行業標準共通，更好地服務兩岸經貿往來。



三是推動建設台胞台企登陸的第一家園。本屆海峽論壇在進一步細化落實中央“31條惠台措施”和福建“66條實施意見”，我省出台《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》背景下，首次舉辦台灣人才登陸第一家園論壇，繼續舉辦兩岸人才交流對接會、人才機構合作洽談會等活動，延續舉辦共同家園和兩岸社區、特色鄉鎮對接交流以及海峽金融、科技專家論壇等活動，為台青來閩發展提供更多機會，促進兩岸在社區共建、鄉鎮對接、科技合作、項目投資等行業領域達成更多合作共識，實現更多項目簽約，為台胞台企登陸發展營造更好環境。



四是反映兩岸青年和基層群體需求。本屆海峽論壇向台灣開放500個網絡報名名額，優先邀請沒來過大陸或沒參加過海峽論壇的台灣青年參加6條不同主題的活動路線，促進台灣青年對大陸的了解，關注大陸發展帶來的機遇，台灣青年報名踴躍，人數遠遠超過名額。充分考慮台灣青年特點和需求，新增舉辦泉台青年交流匯，繼續舉辦兩岸人才交流合作、漳州青年交流周等活動，通過提供人才服務、實習就業崗位、創業平台，召開政策說明會等，為台青來閩發展提供更多機會。尋找兩岸基層民眾的“契合點”，舉辦紅十字、氣象、百姓論壇和基層治理、社區服務、同名村等多層次、跨領域並具有草根性“泥土味”的活動，促進兩岸基層民眾的交流交融。



五是大力弘揚中華優秀傳統文化。本屆海峽論壇首次舉辦“兩岸一家親·從小心連心”研學體驗營，開展兩岸青少年航天航空、AI機器人未來課程、閩台傳統文化學習等特色研學體驗，新增舉辦兩岸文教發展論壇，深化兩岸歷史教育交流合作。海峽婦女論壇將舉辦千人親子誦讀經典，同名村聯誼活動舉辦兩岸老中青三代集體婚禮，增進台灣同胞對兩岸同根同源、中華歷史文化、大陸發展現狀的了解，共同傳承和弘揚中華優秀傳統文化。



海峽論壇邁入第二個十年。過去十年，海峽論壇致力於深化兩岸民間交流，拉近兩岸同胞心靈距離，就維護兩岸關係和平發展積累了來自兩岸的重要民意。兩岸交流正經歷從量變到質變過渡期，民眾渴望更全面，更實在，也更具針對性的交流平台。



在此背景下，第十一屆海峽論壇呈現出的四個新特點，不僅是為迎合兩岸民眾交流的新需求所做的調整，也是這一平台不斷成長和發展的結果。