中評關注：蔡英文挑副手時刻　蘇貞昌狠打韓

蘇貞昌14日陪同蔡英文出席2019年警察節慶祝大會。（中評社 資料照） 中評社高雄6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜13日北上參加“行政院會”，首度跟現任“行政院長”蘇貞昌交鋒，蘇的臉書粉絲專頁當天下午就貼出院會過程的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說“中華民國”＋“地區”，及韓國瑜“閉目養神”畫面，讓韓國瑜大呼“被修理、被黑了”。政壇雙禿蘇、韓對嗆紀錄一籮筐，在蔡英文挑副手的關鍵時刻，蘇貞昌突然狠出手打韓，莫非別有用意。



韓國瑜跟蘇貞昌早就因為外型都是禿頭，被網友來作比較，值得注意的是，“兩個禿子的對決”早已經不是第一次，蘇貞昌今年一月上任後就開始找機會來回應韓的各種言論，兩人早就結下不少樑子，韓、蘇兩人隔空唇槍舌戰的歷史過程相當豐富。



1月14日蘇貞昌就任“行政院長”後，面對地方政府爭取“中央”經費一事，當時韓國瑜表示高雄的負債有新台幣3千億元，韓希望“中央”可以補助高雄。蘇貞昌1月19日則回應，“中央”對於地方的困難都會盡力來幫忙，“不過也要自助人助”，希望大家一起努力，能夠降低負債，做出對人民有益的事。



2月17日韓國瑜透過臉書直播再問蔡英文不愛‘中華民國’、不要九二共識、也不敢台灣獨立，我們該到哪裡去”時，韓國瑜同時抱怨蘇貞昌上台後，要求高市府申請前瞻計劃補助要全部改寫，“這是什麼意思？“行政院”應該協助高雄”。蘇貞昌也回嗆“若沒拿出要求重寫的公文，就應該道歉。”



韓國瑜3月22日至28日訪港澳、大陸深圳和廈門等城市之前，針對蘇貞昌提醒中國大陸不放棄武力，希望不要被政治框架綁住一事，韓在3月5日受訪時重申，他訪陸絕對會謹守分際，且他當團長，“絕對不會帶著一根掃帚去中國大陸”。反諷意味十足。



3月20日韓國瑜接受媒體專訪談到前“行政院”賴清德參選2020，認為賴會堅持“台獨”，比喻“台獨”比梅毒還可怕”。蘇貞昌也回擊，被一個地方選出來的首長用性病比喻，怒轟韓是“不倫不類，且抹滅好幾代台灣人努力決心”。而韓比喻民進黨的癒合力像妖怪一樣，蘇也提出看法，不像妖怪，應該像金鋼狼。



韓國瑜3月28日返台時，隨扈在機場將他高高抬起跟支持者打招呼，被蘇貞昌批評“濫用警力，當帝王心態，非常不可取。”韓國瑜回嗆，每天用小牙籤戳他的目的何在？反要蘇“莫忘世上苦人多”，不過韓也說，如果這動作對警察不尊重，他可以道歉。

