韓景義：海峽論壇突出青年主體地位

廈門市政府副市長韓景義14日出席第十一屆海峽論壇記者會（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月15日電（記者 徐夢溪 海涵）廈門市政府副市長韓景義14日就出席第十一屆海峽論壇記者會時表示，此次海峽論壇籌備突出青年主體地位，搭建兩岸青年交流和人才交流平台。



此外，韓景義還介紹了廈門市保障工作情況。他指出，廈門市精心籌辦活動，深化兩岸交流融合。廈門圍繞青年交流、基層交流、文化交流和經濟交流等四大版塊，精心打造了15場活動，主要凸顯五個特色：



一是貫徹落實習近平總書記關於兩岸“四通三化”、探索海峽兩岸融合發展新路的指示精神。新增海峽兩岸通關論壇，為兩岸企業開通關務溝通渠道，共同探討和推動兩岸通關信息互換共享；海滄將成立“海峽城鄉發展基金會”，為兩岸融合發展探索新路。近期，廈門市委市政府還專門研究出台了《廈門市關於探索海峽兩岸融合發展新路的若干措施》。



二是突出青年主體地位，搭建兩岸青年交流和人才交流平台。“兩岸一家親•從小心連心”研學體驗營活動，圍繞“中華六藝”開展兩岸青少年特色研學體驗活動，為兩岸青年打造交流融合的新平台；台商二代菁英大會師活動通過引導台商二代青年對兩岸關係和對台政策的正確認識，以及對廈門創新創業政策環境的了解，鼓勵台灣青年到大陸實習、創業、就業和生活；兩岸特色廟會創新形式，打造親子旅行、青年創業、商貿交流等促進兩岸青年交流、產業融合的平台；兩岸人才對接交流會大力宣傳廈門人才優惠政策和就業政策，以及中央“31條措施”、福建“66條實施意見”和廈門“惠台60條措施”，吸引更多台灣優秀人才、青年來廈，著力打造兩岸共同人才市場和台灣人才創業家園。



三是探討基層治理經驗，推進兩岸融合發展。海峽兩岸社區治理論壇暨社區“家”年華活動開展兩岸基層社區結對簽約和社區參訪，圍繞鄉村振興戰略，柔性引進台灣社區人才，推動創建社區治理示範品牌；海峽兩岸婚姻家庭論壇通過舉辦兩岸家庭影像特展系列活動，總結兩岸婚姻家庭發展歷程，喚醒兩岸共同的家國記憶。



四是通過民間文化和民俗活動弘揚中華傳統文化，促進同胞心靈契合。海峽兩岸龍舟賽打造兩岸文化體育交流平台，推動中華傳統文化的弘揚和發展；海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽寓教於樂，弘揚、傳承中華姓氏文化，增進台灣青少年同根同源、文脈相承的認同感和歸屬感。



五是深挖社會熱點，助推廈台經濟合作發展。兩岸金融論壇以普惠金融為主題，深化兩岸金融業民間交流，推動技術、人才領域合作，助力兩岸區域性金融服務中心開發建設，服務兩岸中小微民營企業；鄭和下西洋與21世紀海上絲綢之路海峽兩岸學術研討會，探討推進台灣企業共同參與“一帶一路”建設，促進台灣地區貨物通過廈門港過境經中歐班列運輸出口；海峽兩岸衛生與健康論壇和海峽兩岸中醫藥發展與合作研討會，圍繞加速中醫藥標準國際化，加強兩岸醫療機構交流，推動簽署項目合作協議。