中評關注：蔡英文初選勝出 華府鬆一口氣？

包道格猜想，美國可能覺得蔡英文更熟悉可靠而歡迎她 中評資料相 中評社華盛頓6月14日電（記者 余東暉）蔡英文在民進黨初選中戰勝賴清德，美國學者大多不表驚訝，稱蔡致力於“維持現狀”，同時亦表示美國將跟任何台灣當選領導人合作。此前台灣“深綠”勢力試圖有所行動，曾引來美國權威學者警告，顯示美國學界擔心“深綠”冒進引發台海危機。



在蔡英文13日從民進黨初選中勝出後，中評社記者採訪了若干美國學者。他們對蔡英文獲勝並不感到驚訝。卡內基國際和平基金會傑出研究員包道格（Douglas Paal）表示，他一直認為蔡英文會在提名過程中獲勝。賴的表現並不均衡，而蔡有在職的優勢。戰略與國際研究中心的台海問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）說：“民進黨初選包括五項民意調查，在所有這些調查中，蔡英文都是明顯的贏家。”



密蘇里州立大學傑出教授郝志堅（Dennis V. Hickey）也認為，沒有人會對這個結果感到驚訝。他說：“儘管蔡英文有缺點，也不受歡迎，但在任何政體中，一個政黨拋棄在位執政者都是非常罕見的。”



當問到美國對這一結果感到高興嗎？前美國在台協會台北辦事處長包道格說：“我猜想美國覺得蔡英文比較熟悉、可靠，因此她比賴更受歡迎，但如果賴成功了，美國也會歡迎他。”