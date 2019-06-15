挺韓勢力有哪些？農會掌門人蕭景田解謎

全台農會理事長、國民黨中常委蕭景田。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月15日電（記者 林谷隆）全台農會理事長、國民黨中常委蕭景田接受中評社訪問表示，高雄市長韓國瑜表態願意承擔2020以來，在台北、花蓮舉辦造勢活動，場面都很盛大，且大部分都自主到場非動員。以他的觀察，韓粉主要是由生活不好過的基層民眾與熱愛“中華民國”的藍營支持者組成，他們很堅定支持挺韓，並不會隨著一時的民調起伏影響，因為他們追求的理想、不滿的現狀並沒有改變。



蕭景田還透露，挺韓勢力由農會系統、軍公教警消協會（特別是退休人員）、工商團體等系統組成，雖然鬆散但已形成組織，包括策略小組（文稿內容）、執行團隊（造勢活動執行）與總務組，前花蓮縣長傅崐萁是執行團隊主力。



蕭景田，現任國民黨中常委及“中華民國”農會理事長，曾任“立法委員”、三屆彰化縣副議長、彰化縣社頭鄉代表會主席、兩屆彰化縣社頭鄉鄉長、台灣蕭氏宗親會總會長、清水岩國際獅子會創會長、農田水利會會務監事等職。蕭景田已經獲國民黨提名參選2020彰化第四選區“立委”。



韓國瑜日前出席6月1日、8日台北、花蓮兩場挺韓大會師，主辦單位雖然極力保持神秘，但媒體也曝光過去與王金平十分友好的前花蓮縣長傅崑萁、前雲林縣長張榮味家族、台中黑派的顏清標、農會系統彰化蕭景田等地方派系都全力支持韓。台灣地方派系與韓國瑜、王金平之間的關係，備受關注。



國民黨中常委蕭景田14日在台中高鐵站接受中評社訪問，暢談“韓粉到底是誰？”、挺韓勢力與分工，訪約大約一個小時，訪談結束後，蕭景田也坐上高鐵，匆匆地趕到台北開會。



蕭景田告訴中評社，韓粉不是國民黨傳統的動員系統，但都是代表基層的聲音，這兩種人都有追求更好的生活，追求實現理念的特質。



他提到，韓國瑜從高雄市長開始喊出“發大財”等口號，吸納一些死忠支持者，在台灣景氣不佳之下，雖然蔡政府都說台灣的經濟好，但基層民眾無感，因為經濟成長的果實集中在少數人，廣大的基層民眾只想過更好的好日子，韓國瑜出現給了這些民眾一個希望。



蕭景田強調，中南部在民進黨長期執政之下，經濟衰退又沒有中心思想，特別是蔡政府上任後，刻意丟掉“中華民國”，“台獨”意識高漲，讓“愛國”的民眾長期被壓抑。在韓國瑜鮮明的號招下，他們都願意挺身出來，所以韓的造勢場合，可見旗海飄揚、民眾樂於穿著“國旗”裝現身，大聲喊出我愛“中華民國”。



這兩種人化成挺韓系統，主要是哪些具體的團體？身為全台農會理事長的蕭景田回答，主力有農會系統，因為韓國瑜過去在台北農產運銷公司擔任總經理，在韓任內菜價穩定，讓農民有穩定收入，農民是點滴在心頭，那幾年韓也跟各地農會建立密切關係，所以現在韓要出來承擔，大家都會相挺。



其次是公職人員系統，他也說，只要是軍公教警消族群，特別是退休公職人員因為遭蔡政府年金改革迫害，現在都希望、相信眷村出身的韓國瑜能為他們主持公道。



第三是商總、工總等工商團體，蕭景田認為，政府管太多，這是工商團體一致的意見，加上蔡政府執政後，兩岸關係陷入僵局，造成企業投資意願不高。在這波美中貿易戰中，從大陸撤出的台商，真正回到台灣是少數，多數都是遷到越南，他們希望兩岸關係能改善，讓台灣能開拓更多大陸訂單。



他觀察，民進黨有反商情結，過去在台中、彰化有太多這種例子，現在民進黨又利用一例一休，將訂單趕到“國外”，工廠沒訂單當然就沒工作，沒工作要怎麼請人，工商團體喜歡韓國瑜，因為韓堅定支持自由貿易經濟區，鬆綁法規能夠為台灣帶來商機，企業就能獲得發展。



至於前花蓮縣長傅崐萁現在非常積極挺韓國瑜，傅為何要出這麼多力氣？蕭景田回答，長期從事政治工作，怎麼可能不順從民意，傅崐萁的的太太是現任花蓮縣長徐榛蔚，未來要爭取花蓮建設，當然要有中央政策與經費支持，韓與傅的個性也很合，都有大破大立的企圖，所以傅會支持韓國瑜不意外，意料中的事情。

