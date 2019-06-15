中評鏡頭：彩旗飄揚　廈門熱情迎接海峽論壇

廈門國際會展中心也掛出相關標語，預祝海峽論壇圓滿成功。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月15日電（記者 黃文杰）海峽論壇是由國台辦與福建省政府等幾十家兩岸相關單位和民間團體，於2009年共同發起創辦的兩岸民間交流盛會，堅持“民間性、草根性、廣泛性”定位，今年堂堂邁入第11屆，每年六月在充滿活力的美麗鷺島登場，廈門國際會議中心與會展中心，隨處可見旗幟飄揚。



本屆論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，繼續重點關注並服務基層民眾和青年群體。



論壇重頭戲，大會開幕式將在6月16日在廈門國際會議中心登場，主辦方統計有超過萬人報名，出席這場盛會，



海峽論壇為了加深兩岸同胞之間的互信和情感認同，為台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢提供更多機會、更大舞台，



論壇期間有許多活動都以兩岸青年為主角，比如“兩岸一家親·從小心連心”研學體驗營、海峽青年論壇、台灣專業人才就業創業暨台生實習見習廈門對接會、海峽兩岸青少年中華姓氏源流知識競賽、海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇、海峽兩岸關愛下一代成長論壇等。即便不是直接以兩岸青年為主角的活動，也廣泛邀請兩岸青年共同參與。



海峽論壇期間，廈門還將舉辦豐富多彩的配套活動，比如台灣人才登陸第一家園論壇、海峽職工論壇、海峽婦女論壇暨兩岸千人親子誦讀、兩岸僑聯和平發展論壇、海峽兩岸工商合作論壇、海峽科技專家論壇、兩岸殘障人士交流嘉年華、兩岸基層治理論壇、兩岸公益論壇、海峽兩岸紅十字博愛論壇、海峽兩岸民生氣象論壇、“同名村·心連心”聯誼活動、閩台同名村鎮續緣之旅、海峽影視季、兩岸智庫論壇、兩岸特色鄉鎮交流暨現代農業融合發展對接交流活動等。

