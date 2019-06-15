“兩岸一家親　從小心連心”研學營大升級！

集美區台港澳辦主任陳賢玲（中評社 海涵攝） 中評社廈門6月15日電（記者 海涵 徐夢溪）6月14日，第十一屆海峽論壇·兩岸特色廟會“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營在廈門市集美區閩台研學總部隆重開幕。開幕式後，集美區台港澳辦主任陳賢玲、廈門憶起集合教育咨詢有限公司房福慶接受了媒體採訪。



陳賢玲告訴記者，今年的“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營實現了大升級，主要表現為：其一，人數增多。今年是研學營舉辦的第三年，人數更多了。第一屆研學營大概是一百五十人左右，第二屆是兩百人，今年則是三百多人，其中包括二百五十五個台灣孩子和九十多個集美本地孩子。“集美的孩子以往只是參加一個課程或是跳一個舞，今年則是與台灣孩子同吃、同住、同玩。”其二，時間更長。前兩屆“兩岸一家親 從小心連心”研學體驗營都是三天兩夜，而今年特別設立了大學生研學助教的志願者團，來自兩岸的大學生助教8號就來到了集美，對整個課程和線路都提前了解熟悉了一番，並且一周的時間里都在一起學習和培訓。其三，課程不同。本屆研學營針對大學生、小學生、包括家長都安排了不同的線路和課程。而前兩屆研學營則是不分年齡段都上同樣的課和線路，今年總結了過往的經驗，把大孩子和小孩子、家長都分開了，特別是還特別安排了高中生、大學生和家長到台資企業、青創基地進行走訪，使其了解集美創業招商的活動，以便於其之後選擇在大陸就業創業的時候和集美有情感上的連結。



房福慶是本屆研學營課程的總規劃者。三年前海峽論壇時，他第一次來到廈門，目前已經在福建生活了三年了。他介紹說，今年課程比以往“高”很多。而且，今年參加研學營的人數多，年齡分布廣，10歲到23歲都有。在人數多的狀態下，需要人手幫忙。一周前，他們組織了兩岸助教的工作研學營，分別安排了台灣的十個大學生和廈門當地的十個大學生對集美的環境進行了熟悉和適應，隨後又教給他們倆帶隊技巧、課程設置方向、規劃活動方式等。在此期間，兩岸大學生助教一直同吃同住。



房福慶說，今年“兩岸一家親 從小心連心”研學營的主要特色是區分為了四個團，分別是青少年團、高中職團、助教團、還有家長團。其中，對於家長團，主要是使他們了解廈門的發展和一些在廈門的台灣企業。對於其他幾個團，則按照年齡做不同的課程分布，主要課程有AI課程、彩繪課、傳統技藝課等。在6月15日課程最高峰的時候，同一時間在不同地方要執行7種不同課程。此外，高中職團還被安排了任務——兩岸高中生要合作去想如何完成任務。其中，小學生和中學生的課程設置完全不同，中學生的課程設置更注重嘉庚精神。



房福慶表示，做研學最重要的是在游玩過程中讓孩子覺得有點難度，讓孩子們真正可以學到東西。若是純粹去玩，這樣就有失豐富。



他還談到，今年的研學營增加了偏鄉群體，讓原住民孩子也參加了進來。房福慶是在來福建之後，在廈門的一個青創基地中對原鄉部落有了更多了解的。此次特別邀請了原鄉學生來廈門一起同樂，因為原鄉學生有很好的歌喉、會跳舞、且是天生的運動好手，可以運用他們的專長，來豐富活動的特色。

