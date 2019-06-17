蕭景田：中國國民黨不能為勝選附和綠營說法

國民黨中常委蕭景田。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月17日電（記者 林谷隆）中國國民黨中常委蕭景田接受中評社訪問表示，2020大選，綠營會透過多方議題操作統獨，包括最近的香港逃犯條例事件，民進黨府院黨介入的目的是為加深台灣民眾對中國大陸的不滿，這對中國國民黨都是傷害。國民黨為了選舉，很多話都不敢講，這麼多報道，都被“台獨”人士佔據版面，讓正面的聲音沒有辦法發生出來。



蕭景田強調，中國國民黨就是中國國民黨，應該大聲講出理念，要維護“國家”的尊嚴，為什麼不敢講，什麼樣的制度對台灣最有利，黨內每一個人都可以闡述，蕭景田強調，中國國民黨就是中國國民黨，應該大聲講出理念，要維護“國家”的尊嚴，為什麼不敢講，什麼樣的制度對台灣最有利，黨內每一個人都可以闡述，不能為了想要取得勝選，就要附和綠營的說法。



蕭景田，現任國民黨中常委及“中華民國農會”理事長，曾任“立法委員”、三屆彰化縣副議長、彰化縣社頭鄉代表會主席、兩屆彰化縣社頭鄉鄉長、台灣蕭氏宗親會總會長、清水岩國際獅子會創會長、農田水利會會務監事等職。蕭景田已經獲國民黨提名參選2020彰化第四選區“立委”。



蕭景田表示，兩岸、統獨議題，絕對會影響2020選情，綠營會透過多方議題操作，例如不斷提到動植物疫情，炒作香港逃犯條例，鼓勵台灣年輕人支援香港反送中活動，造成台灣社會動盪，最終也是想連結到脫中，這對“中國國民黨”都會造成傷害。



蕭景田告訴中評社，不只民進黨操作兩岸議題，美國、日本等外部勢力也在操作，有些對中國有敵意的國家，希望造成兩岸對立，兩岸三地的華人相互對抗。



他憂心表示，2014年發生的太陽花事件，對台灣造成哪些影響必須重新省思，例如服貿協議因此沒有通過，造成台灣經濟成長動力遲緩。



綠營操作兩岸統獨議員，國民黨要如何因應？蕭景田坦言，很擔心國民黨為了選舉，很多話都不敢講，縱使有黨綱，每個禮拜開中常會要念總理遺囑，但是國民黨還是不敢堅持中心思想，這讓國民黨員很氣，不能為了討好中間選民，什麼都不敢說。



蕭景田向中評社說，很多事情我們不能單看一方之詞，而是要看每一個事件發生的背景緣由，很可惜還是有些國民黨政治人物，要附和綠營的說法，沒有客觀評價這件事情。



身為國民黨中常委的蕭景田呼籲，國民黨中央要凝聚中心思想，理念不合的人也不要勉強自己待在國民黨。看到有黨員偏離軌道，黨公職也不會制止，要他們幹嘛。在台灣這麼多香港逃犯條例的報道，被“台獨”人士佔據版面，讓正面的聲音沒有辦法發生出來，國民黨為什麼不敢講，應該大聲講出理性的主張。