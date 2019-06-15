李榮民：應對貿易戰兩岸經濟合作要做加法

機電商會台北辦事處主任李榮民出席中國銀行台北分行成立七周年座談會致辭。(中評社) 中評社台北6月15日電／美國發起對華貿易戰，大幅上調大陸輸美商品的關稅，也給台資企業帶來衝擊和困擾。6月14日，機電商會臺北辦事處主任李榮民在中國銀行臺北分行成立七周年座談會致辭時表示，應對中美貿易戰，對於台企台商，既有挑戰，也是重要的發展機會，台企台商應算好四筆賬，兩岸經濟合作要做加法。



李榮民認為，台企台商參與兩岸經濟合作，在算關稅賬的同時，還要算好另外三筆賬：一是經營環境。臺灣“五缺”問題突出，大陸經濟持續快速增長、商機多，特別是擁有更安定、更友善、更便利的投資合作和貿易環境。



李榮民表示，二是產業融合。在產業分工高度全球化的今天，沒有協同合作就沒有發展進步。目前臺灣出口大陸、香港商品占比超過40％，其中機電產品超過80％；台商在大陸投資上千億美元、企業超過10萬家，與大陸在生產鏈上的結合非常緊密。大陸已經建立的供應鏈是不會停滯的，近年來自主研發、創新能力不斷提高，在製造能力方面也在趕超世界先進水準，要重視大陸產業鏈國產替代化給上游供應商帶來的商機。臺灣產業佈局大陸走向世界，有利於為臺灣未來產業發展注入新的動力。



李榮民說，三是長遠利益。大陸堅持對外開放基本國策，不斷提高自主創新能力，經濟發展勢頭良好，內需市場巨大，供給側結構性改革帶來新的發展機遇，“一帶一路”等國際經濟合作具有廣闊前景。當前，兩岸無論在智慧製造，還是現代服務業、現代農業等領域的合作都有很強的互補性，深化兩岸在共同標準、技術研發、品牌創建、國際行銷等方面的合作，可以讓台企台商獲得更多的利益。



李榮民強調，美國發動貿易戰，阻礙經濟全球化進程，但阻止不了經濟全球化的發展。應對中美貿易戰，台企台商根據自己的利基，在適當調整佈局的同時，應著眼未來，趨利避害，尋找新的增長點，加快轉型升級，加強技術、經營模式創新，融入大陸經濟發展，而不是輕易放棄大陸市場。