俄羅斯在遠東首次部署“噴氣式坦克”

中評社北京6月15日電／俄羅斯首次在遠東地區部署最新型的T-80BVM“噴氣式”坦克。這一經過全面升級改造的坦克首先裝備到第38獨立近衛摩步旅。這款坦克由於其技術特點，非常適合在遠東地區使用。而此前，這款坦克只裝備到部署在歐洲地區的部隊。未來俄東部軍區共計劃裝備120輛T-80BVM。



俄羅斯《消息報》13日報道稱，俄軍方透露，目前共有40輛T-80BVM坦克已裝備到位於距布拉戈維申斯克100公里阿穆爾州的葉卡捷裡諾斯拉夫卡居民點的第38獨立近衛摩步旅。俄羅斯軍事專家阿列克謝·赫洛波托夫稱，這款坦克非常適合在東部軍區的作戰行動，原因是它使用的燃氣渦輪發動機對灰塵非常敏感，並且在高海拔地區容易失去動力。而在遠東地區不會出現這樣的問題，這裡空氣清新，沒有高山。此外，坦克使用的燃氣渦輪發動機在零下50攝氏度低溫下仍很容易啟動。因此，適合在北極地區作戰，也被稱為“極地坦克”。



俄羅斯《晨報》稱，T-80的動力裝置與T-72或T-90不同。它使用的不是柴油發動機，而是燃氣渦輪發動機，其設計與飛機發動機非常相似。目前，只有俄美擁有燃氣渦輪發動機坦克。在寒冷氣候條件下，柴油發動機需要預熱，而燃氣渦輪發動機則可以迅速啟動，另外，它不需要防凍液、防凍劑或冷卻液供應裝置。其加速性能比柴油發動機要好，因此在戰場上的速度和機動性都有巨大優勢。但缺點在於比T-72、T-90燃料消耗大得多。在T-14“阿瑪塔”不能大量生產的背景下，升級後的T-80BVM將與T-72B3和T-90成為俄軍坦克的主力。



來源：《環球時報》