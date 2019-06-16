第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇廈開幕

第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇15日在廈門開幕（中評社 徐夢溪攝） 中評社厦门6月16日電（記者 徐夢溪 海涵）第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇15日在廈門開幕。論壇由中國關心下一代工作委員會聯合相關機構舉辦，旨在深入貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話精神，增進海峽兩岸同胞心靈契合，深化兩岸攜手關愛下一代事業融合發展，提升兩岸家庭和下一代的受益面和獲得感，讓子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。



本屆論壇主題為傳承優秀家文化，攜手培育下一代。兩岸教育、文化、慈善、鄉親聯誼等近百家機構代表200餘人出席論壇。中國關工委常務副主任劉雅芝主持開幕式。



中國關心下一代工作委員會主任顧秀蓮出席論壇並致辭。她指出，傳承中華優秀傳統“家文化”，促進兩岸關愛下一代融合發展，需要發揮兩岸專家的智慧和力量。“家文化”連接“個人與家庭，家庭與社會，社會與民族”， 蘊含著家教、家風、家庭建設的思想精華和道德精髓，是兩岸下一代成長的精神紐帶，也是對兩岸青少年開展文化認同教育、信念認同教育和人生實踐認同教育的重要根基。2010年，廈門市關工委率先發起創建“海峽兩岸家庭教育協作聯盟”，之後，兩岸19家論壇成員單位相繼加入。10年來，兩岸老一輩熱心關愛祖國下一代的人士積極主動作為，用他們一生的見識、閱歷，給青少年講兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實；講兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感；講共圓中國夢，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀和美好未來，激發了青少年的家國情懷。



福建省關心下一代工作委員會主任劉群英、台中市海峽兩岸交流協會理事長蔡鈴蘭、國際奧委會委員吳經國、台灣財團法人現代婦女基金會董事長潘維剛、台灣佛教慈濟慈善事業基金會副總執行長林碧玉、台灣創價學會執行長林廷鋒等論壇聯辦單位代表分別就兩岸攜手共建下一代精神家園發表意見和建議。



南京師範大學道德教育研究所所長馮建軍、台灣慈濟大學師資培育中心教授兼主任何緼琪、福建省關工委副主任馬照南、台東縣家庭教育中心主任王招蘭、澳門婦女聯合總會副理事長黃潔貞等20多位專家學者進行了演講交流。



論壇期間還舉辦了 “愛國中華、助力北京冬奧”兩岸名家書畫展活動。中國關工委常務副主任張玉台，國台辦秘書局局長楊毅，廈門市委常委、組織部部長陳沈陽，廈門市人大常委會副主任劉紹清，廈門市關工委主任陳炳發、第一副主任黃傑成等領導出席了相關活動。