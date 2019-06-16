顧秀蓮：家文化是兩岸青少年文化教育的根基

中國關工委主任顧秀蓮15日上午出席兩岸關愛下一代成長論壇開幕式並致辭（中評社 徐夢溪攝） 中評社廈門6月16日電（記者 徐夢溪 海涵）中國關工委主任顧秀蓮15日上午出席兩岸關愛下一代成長論壇開幕式並致辭。她表示，中華優秀傳統文化“家文化”中蘊含著家教、家風、家庭建設的思想精華和道德精髓，是對兩岸青少年開展文化認同教育、信念認同教育和人生實踐認同教育的重要根基。



顧秀蓮表示，今年是第十一屆海峽兩岸攜手關愛下一代成長論壇。十年是一個階段，一個台階。新的一年將開啟一個全新的階段，上一個新的台階。在過去的十年裡，經過我們論壇這個大家庭成員的共同努力，“兩岸一家人”的交流合作取得理論的共識、目標上的一致、力量上的融合，就研討推動中華大家園十項工程進行了富有實效的溝通、聯誼、交流。走上新的台階，我們將沿著向穩、向質、向深的方向，再接再厲，耕耘收獲。



她指出，本屆論壇主題是把傳承與創新中華優秀傳統文化“家文化”，這既是對過去十年論壇成果的延伸、延續，也是為我們論壇邁出新的步伐，樹立穩定合作、質量提升、深度融合發展目標規劃出了主線。中華優秀傳統文化“家文化”中蘊含著家教、家風、家庭建設的思想精華和道德精髓，是對兩岸青少年開展文化認同教育、信念認同教育和人生實踐認同教育的重要根基。



顧秀蓮表示，傳承弘揚中華優秀傳統文化“家文化”，積極促進兩岸青少年的文化認同。为使中华优秀传统文化在下一代的心灵中生根发芽，在新的十年里，我们将汇聚大家的力量，深入推进“中华大家园”十项交流工程，组织开展两岸青少年“寻梦中华”交流营活动，让两岸更多的青少年更为真切的感知两岸传统文化系出同源的历史。



傳承弘揚中華優秀傳統文化“家文化”，努力導正兩岸青少年的信念認同。信念是引导青少年人生进步的灯塔，两岸共圆中国梦应成为新时代两岸青少年的坚強信念。中华优秀传统文化“家文化”尤其重视家国情怀。这种家国情怀的优秀家风一直随著中华文化的发展而不断丰富著自身的內涵，许许多多家庭的家风就是来源于祖辈的言传训诫之中，正是这样的言传身教使得中国优秀传统文化发扬光大，成为实现中华民族实现伟大复兴的软实力，也必将为推动两岸共圆中国梦做出了新的历史贡献。



傳承弘揚中華優秀傳統文化“家文化”，認真探索兩岸青少年實踐認同、圓夢未來的新路徑。当代青年人立志创业、追求美好生活的愿望很強烈，新时代是奋斗者的时代。作为关爱下一代成长的一份责任就是要千方百计为两岸青少年学习、就业、创业铺路搭桥，扶上马送一程。



最后，顧秀蓮表示，中華優秀傳統文化“家文化”是我們向下扎根、向前邁進的重要基石，是我們凝聚親情、延續鄉情、共敘民族情的精神紐帶，讓我們老少攜手，兩岸同行，在新的時代裡，綻放出更美的光彩，取得更大的成就！



第十一屆海峽兩岸關愛下一代成長論壇15日在廈門開幕。論壇由中國關心下一代工作委員會聯合相關機構舉辦，旨在深入貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話精神，增進海峽兩岸同胞心靈契合，深化兩岸攜手關愛下一代事業融合發展，提升兩岸家庭和下一代的受益面和獲得感，讓子孫後代在祥和、安寧、繁榮、尊嚴的共同家園中生活成長。



