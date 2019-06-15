天津通報5起扶貧助困領域腐敗和作風問題

中評社北京6月15日電／天津市各級紀檢監察機關緊盯扶貧助困專項巡視發現的突出問題和群眾反映強烈的典型問題，1月至5月共查處扶貧助困領域違紀問題124起，處理158人，黨紀政務處分105人，68人因在扶貧助困工作中履職不力受到問責。為進一步嚴明紀律、形成震懾，通報5起案例：



1.天津市靜海區唐官屯鎮長張屯村村委會原委員、會計許淑敏騙取國家最低生活保障金、特困救助金問題。2011年4月，許淑敏利用協助唐官屯鎮民政辦開展長張屯村低保工作的職務便利，隱瞞個人真實家庭收入，提供虛假申請材料，以其丈夫名義申報國家最低生活保障金、特困救助金，於2011年7月至2016年4月共計領取4.08萬元，用於個人生活支出。2019年1月，許淑敏受到開除黨籍處分，違紀資金已被追繳。



2.天津市北辰區西堤頭鎮霍莊子村原黨委書記霍華安、村委會原主任霍順生違規挪用五保戶補貼款等問題。2016年5月至2017年5月間，霍華安、霍順生指使他人將本村4名五保戶補貼款共計9.8萬餘元，從村委會代為保管的存折中取出，用於其他村務支出。二人還存在其他違紀問題。2018年12月，霍華安、霍順生受到開除黨籍處分，違紀資金已被追繳。



3.天津市寧河區東棘坨鎮馬辛村原黨支部書記伍順來違規申報危房改造並獲取國家補貼款問題。2014年，因自家房屋不符合《農村老舊危陋住房改造實施方案》中規定的“一戶一宅”危房改造政策，伍順來借其妻子名義違規申報了危房改造，共獲取國家危房改造補貼款2.2萬元。2017年7月至2018年6月在接受寧河區紀委調查期間，伍順來與他人串供，向調查人員提供虛假情況，嚴重干擾紀律審查工作。2018年6月，伍順來受到開除黨籍處分，違紀資金已被追繳。



4.天津市東麗區萬新街道暢悅華庭社區居委會工作人員於俊旗違規為親屬騙取最低生活保障金問題。2013年12月，於俊旗為幫助其姐姐於某某申請低保，在填寫於某某的家庭經濟狀況核查表、家庭成員收入證明等低保申請材料時，未填寫於某某有退休金收入的事實，致使於某某在有退休金收入的情況下通過審批，於2014年1月至2017年3月違規領取最低生活保障金共計5.07萬元。其還存在其他違紀問題。2018年7月，於俊旗受到黨內嚴重警告處分。