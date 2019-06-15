協同養老，京津冀可先行先試

中評社北京6月15日電／京津冀區域的人口老齡化是躲不開、繞不過的現實難題，按照區域統籌的思路尋求養老服務資源配置成為現實所需。



人民日報發表全國政協委員、北京市科學技術協會常務副主席司馬紅文章表示，一方面，京津地區養老需求旺盛、政府投入較大、政策法規完善、市場環境較好，但是高房價、高地價和高人力成本降低了消費能力、抑制了市場需求；另一方面，河北房價、地價相對較低，勞動力資源豐富，在發展養老產業方面具有成本優勢。借助京津的市場需求，發展河北的養老服務產業，不僅可以加大養老服務供給，滿足京津地區的養老需求，同時能夠極大地推動河北服務業的快速發展，推動河北產業結構升級，形成新的經濟增長點。以京津冀為試點，探索跨地區的資源共享和利益協調機制，以建立符合中國國情和三地實際的養老服務協同發展模式，將對中國未來區域和城市群的發展經驗探索和發展模式創新起到十分重要的引領和示範作用。



文章提出，為此建議：



加強三地養老服務協同發展的頂層設計，進一步明確京津冀養老工作協同發展的目標和原則，健全三地區域工作協作協商機制，加強在立法、政策、制度、規劃上的統籌，在土地、人力、資本、技術等要素市場的建設和協同上取得實質性突破，在社保制度、醫保制度、長期護理保險制度、養老人才職業體系制度、老年人權益保護制度、社會建設制度等方面為國家層面的立法、戰略規劃和制度設計提供先行先試的參考案例。



推動三地醫養結合機制的建立。醫養結合是養老服務的關鍵。建議由國家衛計委牽頭負責，及早解決醫師異地執業、醫保結算等難題；出台相關扶持政策，鼓勵三地通過共建養老醫療機構、推動養老院和護理院的對接等方式，充分利用北京醫療資源優勢，加強三地醫療機構之間的合作，推動醫養結合機制的建立，為全國和其他區域提供示範經驗。



推動三地養老人力資源有效配置。人力資源供給不足是當前制約養老行業發展的重要問題；建議國家有關部門牽頭，以京津冀區域為先行試點，研究制定分級管理為基礎的梯度養老行業職業資格體系，加強養老護理人才培養、使用、福利待遇等方面的政策保障；完善養老產業人力資源政策；充分利用京津冀區域教育資源豐富的優勢，設立養老護理專業、開辦養老護理學院，構建養老產業職業教育體系。



推進三地智慧養老產業體系建設。積極探索“科技+”的產業發展模式，打造養老創業創新基地和孵化器，培育智能化養老產品、為老助老輔具等；推進智慧養老數據、信息和接口的統一，形成大數據平台，助推智慧養老產業發展。



完善三地養老服務標準體系。以“一地認證，三地認可”為目標，實現養老機構設施、服務和管理標準、老年照護需求評估標準和評估結果的互認互通；建立聯合執法、異地處罰及時通報等機制，實行信息互通互聯和統一協調監管制度；統一統計口徑，明確統計範圍，健全指標體系，建立共享數據平台，共建養老服務領域統計制度。



打造三地一體化養老服務市場。以公平開放市場為目標，制定區域內產業資本和品牌機構進入當地養老市場的指導意見；積極探索三地政府共同設立養老產業發展和併購引導基金，推動民間資本進入養老產業；廣泛探討公益眾籌和股權眾籌等多種方式，推動並規範金融資本與養老產業的結合。





