短期波動不改人民幣長期平穩態勢

人民幣短期面臨貶值壓力與外部風險因素存在直接關係，但是短期波動不改人民幣匯率長期平穩的態勢。 中評社北京6月15日電／最近一段時間，在岸人民幣對美元匯率和離岸人民幣對美元匯率均出現不同程度的貶值，人民幣匯率是否能守住某個具體點位的討論也再次升溫。



經濟參考報發表記者張莫評論文章認為，人民幣短期面臨貶值壓力與外部風險因素存在直接關係，但是短期波動不改人民幣匯率長期平穩的態勢。一方面，長期來看，具備韌性的中國宏觀經濟基本面有能力應對各類外部衝擊，對人民幣匯率形成支撐；另一方面，短期來看，雖然市場貶值預期升溫，但貨幣主管部門應對匯率波動工具充足，也多次釋放了要打擊投機做空人民幣行為的信號，這有助於引導市場預期，避免匯率在一個方向上超調。



文章分析，首先，中國宏觀經濟基本面良好且具備韌性。從去年下半年至今，中國宏觀經濟逆周期調節的力度一直不改，不論是財政政策、貨幣政策還是相關產業和監管政策均持續發力，政策效應也不斷顯現，進一步支撐了經濟的穩中有進，從而為人民幣長期的穩定夯實了基礎。



從本周最新公布的外貿數據和外匯儲備數據來看，中國經濟也具備應對外部衝擊的能力。10日，海關總署數據顯示，今年前5個月，中國外貿進出口12.1萬億元，同比增長4.1%，其中5月份出口增長7.7%，較前4個月增加2個百分點。與此同時，中國外貿進出口多元化趨勢正進一步顯現，前5個月，中國與“一帶一路”國家外貿進出口增長達到9%，其中與俄羅斯、沙特阿拉伯、波蘭等國家均實現了兩位數增長。



另外，國家外匯管理局10日公布的數據也顯示，截至2019年5月末，中國外匯儲備規模為31010億美元，較4月末上升61億美元，升幅為0.2%。業內人士普遍認為，儘管外部環境確實有很多不確定性因素，月度外匯儲備規模未來可能會出現一定幅度的上下波動，但是長期穩定的態勢不會改變，也會繼續發揮金融穩定“壓艙石”的作用。



其次，最近的外匯市場的波動受到了市場預期變化的影響，這與外部風險因素有直接關係，不過，貨幣主管部門最近釋放出了穩定市場預期的明確信號，對空頭形成震懾，避免匯率在一個方向上的超調。



短短20多天內，央行多位人士就多次針對匯率問題發聲，且態度明確。中國人民銀行行長易綱最近在接受採訪時表示，“關於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，我們非常有信心”。央行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝5月19日表示，完全有基礎、有信心、有能力保持外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。5月25日，中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清表示，隨著經濟發展質量提升，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。



另外，6月11日，央行宣布，為完善香港人民幣債券收益率曲線，將於6月下旬在香港發行人民幣央行票據。在離岸市場發行央票能夠調節離岸人民幣流動性，並抬升做空人民幣的成本。而在此消息發出後的一小時內，離岸人民幣對美元上升300多個基點。



文章指出，日趨成熟的市場會逐步淡化對具體點位的關注，與此同時，淡化關注也不意味著要為了破某個具體點位而破。有管理的浮動的人民幣匯率形成機制運行至今，市場力量正在發揮越來越大的作用，而貨幣主管部門也會在市場出現不理性的羊群效應時及時引導預期。

