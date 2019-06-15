習近平出席中俄蒙元首第五次會晤

（來源：網絡） 中評社北京6月15日電／國家主席習近平14日在比什凱克同俄羅斯總統普京、蒙古國總統巴特圖勒嘎舉行中俄蒙三國元首第五次會晤。三國元首總結三方合作成果，共商全面推進合作大計。



習近平強調，中俄蒙三國毗鄰而居，是山水相連的好鄰居、守望相助的好夥伴，開展三方合作具備先天地緣優勢和深厚傳統積澱。去年6月我們在青島舉行三國元首第四次會晤以來，三方密切溝通協作，三方合作逐步深入發展。



習近平指出，今年中方將分別同俄蒙兩方慶祝建交70周年，中俄蒙三方合作將迎來新的機遇。在當前國際上保護主義、單邊主義抬頭背景下，三方要堅定促進區域合作、實現共同發展的目標，圍繞三國發展戰略對接這條主線，推進各領域全面合作，共同釋放三國維護多邊主義、打造開放型世界經濟的積極信號。



習近平就推進三方合作提出三點建議。一是從戰略上引領好三方合作。要深化政治互信，加大相互支持，尊重彼此核心利益，在國際和地區事務中加強協調和配合。二是以重點合作帶動三方合作。三方要推動中蒙俄經濟走廊框架內合作項目落地實施，促進三方通關便利化，推動重點口岸升級改造，深入開展地方合作。三是擴大在上海合作組織框架內協調和配合。上海合作組織在維護地區安全穩定、促進各國發展繁榮方面的作用更加突出。越來越多國家希望加強同上合組織合作。希望蒙方發揮自身優勢，深度參與上合組織合作，更多分享地區合作機遇，更有效推動中俄蒙三方合作。



普京表示，俄方致力於在相互尊重、平等互利基礎上深化俄中蒙三方關係，願加強歐亞經濟聯盟同“一帶一路”倡議以及蒙古國“草原之路”規劃的對接合作。三方要加強交通運輸互聯互通，擴大共同貿易，加強能源、金融等領域合作。



巴特圖勒嘎表示，深化同中國、俄羅斯友好合作關係是蒙古國堅定不移的方針。蒙方致力於在《中俄蒙發展三方合作中期路線圖》和中蒙俄經濟走廊建設框架內推進三方合作。三方要建立起有關機制性安排，加快跨越三國的國際公路網建設，促進三國間通關便利，加強能源合作，探討區域電力網絡建設。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等參加會晤。



（來源：新華網）