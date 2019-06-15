謀求共同發展 挖掘上合經濟潛力

中評社北京6月15日電／上合組織本年度最重要的活動之一——比什凱克峰會即將舉行，預計此次峰會將鞏固和落實2018年上合組織青島峰會成果，發揮承前啟後的重要作用。



上合組織成立18年來，各成員國不斷鞏固團結互信，經受住了國際風雲變幻的種種考驗。成員國的合作範圍也逐漸從政治、安全領域擴展到經濟、人文領域。上合組織峰會的主要議題，除了加強政治安全合作外，促進地區經濟共同發展的話題也越來越具重要性。



當前國際形勢嚴峻複雜，不確定因素難以消除，單邊主義、保護主義抬頭。峰會料將發出反對單邊主義和保護主義，倡導和維護多邊主義，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，構建開放型世界經濟的聲音，為國際經濟發展注入更多確定性。立足於共同促進安全穩定的共識和共同發展的理念，成員國在經濟方面的潛力有望得到進一步發揮。



上合組織目前擁有八個成員國、四個觀察員國、六個對話夥伴國，經濟和人口總量分別占全球的20%和40%，是世界上幅員最廣、人口最多的綜合性區域合作組織。發展振興是各國的共同願望，充分利用上合組織的特點，打造好成員國激發合作潛力、挖掘共同訴求、夯實共同利益基礎、規劃共同發展的平台，在多領域展開交流合作將有力促進各國經濟潛力的釋放。



經貿合作對上合組織成員國而言十分重要。上合組織正在致力於為各成員國實現貨物、資本、服務、技術的自由流動創造有利條件。2018年的上合青島峰會已發布關於貿易便利化的聯合聲明，未來可以朝解決法律、投資、風險防控等方面問題的方向繼續努力，助推貿易便利化。各國在推動地區服務貿易合作、政府間國際道路運輸便利化、公路鐵路合作等方面也有望取得更多進展。



區域合作可以發揮一般國際貿易難以替代的作用。在助推區域合作新一輪發展方面，通過拓展上合框架內雙邊、三邊以及多邊等各種形式對話，可推動合作成果得到更有效、靈活的落實。共建“一帶一路”倡議覆蓋了上合組織主要成員國，可以加強“一帶一路”倡議和各國發展戰略對接，有助於完善區域經濟合作安排，打造區域融合發展新格局。



同時，探討設立上合開發銀行、在上合示範區建立大宗商品交易平台等這類措施的可行性，加強成員國之間的金融合作，在區域內構建多元化投融資體系也十分必要。充分發揮現有的上合組織實業家委員會和銀行聯合體的潛力，可推動各成員國在金融、高科技、交通運輸、能源、投資等各領域的合作。此外，積極發展創新產業和數字經濟也是上合組織各成員國實現中長期經濟發展的關鍵，也可讓各成員國充分共享數字經濟的紅利。



超越文明衝突、冷戰思維、零和博弈等陳舊觀念，在推動成員國共同發展方面提倡創新、協調、綠色、開放、共享的發展觀，踐行共同合作、可持續的安全觀，秉持開放、融通、互利、共贏的合作觀，將使得上合組織保持旺盛生命力和強勁的合作動力，使上合組織的健康發展得到經濟支點，讓上合組織成員國經濟潛力充分釋放，真正實現共同發展，共同繁榮。



來源：經濟參考報 作者： 周武英

