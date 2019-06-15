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內蒙古檢察機關依法對趙文亮涉嫌受賄案提起公訴
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2019-06-15 10:31:19
中評社北京6月15日電／日前，內蒙古自治區發展和改革委員會原黨組成員、副主任、能源局原局長趙文亮（正廳級）涉嫌受賄罪一案，經內蒙古自治區檢察院指定管轄，由包頭市檢察院向包頭市中級法院提起公訴。
檢察機關在審查起訴階段，依法告知了被告人趙文亮享有的訴訟權利，並訊問了被告人，聽取了辯護人的意見。包頭市檢察院起訴書指控：被告人趙文亮身為國家工作人員，利用職務上的便利，索取或非法收受他人財物，為他人謀取利益，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
（新闻来源：监察日报）
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