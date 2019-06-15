中評社北京6月15日電／剛剛過去的6月6日“信用日”，支付寶發起了一組街頭實驗：無人看管的貨櫃，按需借用，憑自覺歸還。鄭州、上海、成都、東莞等地24小時的統計結果令人意外：四個地方按時歸還率全部超過了95%。要知道，四年前杭州和北京類似的街頭實驗，兩地綜合守信率只在62%左右。



同樣內容的街頭實驗，4年後守信率大幅提升，一細想其實又不那麼意外。說明在這剛剛過去的四年當中，發生了很多事情，或正面或反面地促進了人們更加意識到信用的可貴。年初兩會上有一則相關趣聞，央行副行長陳雨露認為丈母娘找女婿先看征信報告的做法“靠譜”。至於免押金租用共享單車、共享充電寶、各類物品，甚至部分國度的旅遊簽證等等，征信報告雖然用不上，但諸如芝麻個人信用分肯定越高越好。再比如二手交易，買家會首選與自己信用分相當的賣家來交易；個人房屋出租，房東也會先看一眼租客的信用分。憑借信用先篩一道，賣家買家都省心省力，此刻，信用約等值於財富。



雖然崇尚守諾、誠信是國人骨子裡的基因之一。但是我們說誠信說了太久，制約的範式卻一直不多。很容易讓老實人吃虧，不守規則的人占便宜。因而，誠信可以說，應該說，但不能替代做。尤其是對於不誠信的人或者商家，倘若僅把誠信置於道德的層面，沒有制度化和法治化的行動，最終會讓劣幣驅逐良幣，真正缺失的是整個社會體制層面的誠信。多年存在的痛點能夠被攻克，視誠信為無物的個人或者商家的死穴被點，科技平台無疑居功至偉，目前其中的諸如支付寶等頭部平台免押金規模已經覆蓋幾十個行業，累計過千億元。



應當說，之前的商家與客戶，並非未曾考慮到這一層，互相提防仍然難免各種麻煩，主要還是此前未有外部第三方科技或數據平台可以借力。仍以支付寶為例，其起家就是因為其擔保交易解決了電子商務最根本的問題：信任。讓國人開始接受兩個陌生人在不同的時間和空間內完成交易，從而開啟了電子商務的狂飈突進。類似這種平台越多，我們對於信用的維護就更自覺，信用帶來的財富就更多，不守信受到的掣肘也就越多。簡而言之，數字科技以誠信的方式倡導誠信，才會有真實普遍的社會誠信，這是一種個人與社會氣質上的改變。



更為要緊的是，大數據、人工智能等新技術結合，除了提升信息的豐富度和利用效率，還使得信用盲區不斷縮小，從而加速推進普惠金融的實現。要知道普惠金融的受眾面極為龐大，包括小企業、微企業、個體戶、中低收入城鎮人口以及三農人群等，加起來約有7.5億人口，但這些人群的信用記錄，之前卻一直是缺失的，哪怕其中的當事人希望自己的良好信用記錄能夠被第三方收錄，也鮮有機構有人力與財力可以覆蓋這項工作，直到支付寶等科技平台的出現。畢竟，普惠金融產品一般授信額度很小，利率又沒法定得太高。只有靠科技的力量，才有可能同時觸達並服務到如此龐大的人群，並可以細化到給不同人群匹配不同價格。



不想欠人情債的城市白領，急用錢時，不再需要耗時準備一堆紙質資料來預約銀行櫃台時間來進件，走完流程再等結果。而是直接掃描二維碼，立馬出額度，用VR真人識別激活後當天可用。類似難以置信的改變，是數字科技出場十餘年後，積累出的全新的解決方案。憑借以往傳統的靜態、事後的信用數據，難以想象。目前各大科技平台正在乘勝追擊，朝以傳統的“熟人”信用文化為主導的農村信用環境拓展，農村信用體系由於地域分布更廣，信息采集成本更高，農民及其專業合作社在信貸市場中面臨的信息不對稱問題較城市小微企業更為突出。



馬雲說過，中國不缺金融機構，但是缺乏一個讓信用等於財富的信用體系，讓信用可以帶來財富。從過去15年的社會相關進步來看，支付寶等數字科技平台助推了這一點，它們讓中國的信用體系觸及到了廣泛社會個體這一最微小的“顆粒”，憑借信用可以走天下的“信用自信”與信用機制逐步形成。誠信值錢的時代已經到來。



來源：證券時報 作者：蔣光祥



