習近平出席上合元首理事會第19次會議並講話

（來源：網絡） 中評社北京6月15日電／6月14日，國家主席習近平在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克出席上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議並發表重要講話。



6月14日，上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。國家主席習近平同印度總理莫迪、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席會議。習近平在會上發表重要講話。這是小範圍會談前，上海合作組織成員國元首集體合影。



6月14日，上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。國家主席習近平同印度總理莫迪、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席會議。習近平在會上發表重要講話。這是大範圍會談後，與會各方集體合影。



上海合作組織成員國元首理事會第十九次會議14日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。國家主席習近平同印度總理莫迪、哈薩克斯坦總統托卡耶夫、吉爾吉斯斯坦總統熱恩別科夫、巴基斯坦總理伊姆蘭·汗、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫出席會議。習近平在會上發表重要講話，強調要從“上海精神”中發掘智慧，從團結合作中獲取力量，把上海合作組織打造成團結互信、安危共擔、互利共贏、包容互鑒的典範，攜手構建更加緊密的上海合作組織命運共同體。



當地時間上午，習近平抵達阿拉爾恰國賓館會議中心大廳，受到熱恩別科夫熱情迎接。



成員國元首先舉行小範圍會談，隨後邀請觀察員國阿富汗總統加尼、白俄羅斯總統盧卡申科、伊朗總統魯哈尼、蒙古國總統巴特圖勒嘎以及有關國際和地區組織代表參加大範圍會談。熱恩別科夫主持會議。與會各方討論了上海合作組織青島峰會成果落實情況，圍繞當前世界政治經濟形勢下上海合作組織發展狀況和前景及重大國際和地區問題交換意見，達成廣泛共識。



習近平在會上發表題為《凝心聚力 務實篤行 共創上海合作組織美好明天》的重要講話。

