5G時代的“互聯網+醫療健康”什麼樣？

中評社北京6月15日電／隨著中國正式發放5G商用牌照，5G技術開始走進人們的生活。有了5G“加持”，醫療服務將發生哪些變化？正在山東省青島市舉行的博鰲亞洲論壇全球健康論壇大會上，“5G+醫療”成為熱議的話題。從專家描繪的圖景中人們看到，5G技術將大大提高醫療服務的整體效能，推動健康服務體系發展和模式重構，深刻改變人們的就醫體驗。



超乎想象：顛覆醫療健康服務生態



5G技術和醫療相遇，會擦出怎樣的火花？專家給出了許多人們意想不到的答案。



“未來病房可能不再需要醫療監護儀，而是通過信息貼片，把病人的信息利用5G網絡快速傳到工作站”“重症監護室查房可以通過遠程操作機器人實現”“在急救車裡就能調閱病人以往的電子病例，開具各種檢查單，實現急救前移”……5G技術大大拓展了醫療健康服務的空間和內容。



“醫療場景的網絡需求非常大，而大帶寬、低時延、安全是5G的典型特征，這恰恰符合未來醫療發展需求。”互聯網醫療系統與應用國家工程實驗室主任趙傑說，5G將徹底顛覆現在醫療的生態。隨著5G技術與醫療服務需求融合，院內設備互聯、院間醫療業務的開展以及院外應急救治和區域醫療系統有機結合，都有望快速實現。



據趙傑介紹，互聯網醫療系統與應用國家工程實驗室已在全國實現首個5G醫療實驗網的建設，並在國內首次完成了獨個場景5G醫療應用的測試。



“5G網絡的綜合性能是4G的100倍，延時達到毫秒級，這使未來醫療系統能夠流暢運行。”趙傑說，經過不斷測試完善，5G在醫療中的應用將得到快速發展。



拓展外延：倒逼醫療服務體系變革



互聯網診療、遠程醫療和培訓、電子處方+審方、家庭巡診……隨著國家陸續出台一系列政策文件和各地持續探索，“互聯網+醫療健康”的形態日益豐富。專家認為，5G技術的應用，將不斷擴大“互聯網+醫療健康”的外延，並重新規劃醫療服務模式和體系，醫學教育和醫學研究也將隨之發生改變。



基於運籌學的醫院病床等技術、基於時序的急性胰腺炎最佳手術預判模型、基於醫學圖像臨床疾病的預測診斷模型……四川大學華西醫院黨委書記、華西生物醫學大數據中心主任張偉認為，預測干預醫學將在新型健康醫療服務模式和管理中得到應用，而由大數據、人工智能驅動的診斷治療抉擇，可能讓手術路徑發生改變，降低患者致殘率、致死率。



“慢病管理服務也將出現新業態。”張偉說，慢病早期具有不確定性的時候可以進行定制化治療，後期則可以利用可穿戴設備、傳感器等手段實現標準化治療。



遠程可視技術、生物傳感器和感應傳感器的連接、圖像識別技術下的影像診斷技術……專家認為，這些技術聯合起來，移動互聯下的醫療服務模式將出現醫療服務平台化、去機構化的趨勢。

