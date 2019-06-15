美國降息預期升溫 凸顯經濟繁榮背後隱憂

中評社北京6月15日電／為了防止經濟過熱，美聯儲此前一直都希望通過加息手段給經濟潑點冷水，但此舉招致美國總統特朗普的強烈不滿。



新京報發表經濟學者李長安文章稱，自美聯儲主席羅姆•鮑威爾發出“為保持經濟擴張，將適當採取行動”的信號以來，市場對美國降息的預期大幅上升。市場普遍預計，此次降息即便不在6月美聯儲議息會議上公布，也可能在7月份或晚些時候公布；預期降息次數至少在兩次以上。



從貨幣政策周期來看，在經歷了2015年以來長達3年多的加息周期後，今年的貨幣政策風向明顯發生變化。特別是3月底以來，市場對美聯儲年內降息的預期大幅升溫。從加息到降息的轉變，美國貨幣政策的轉向反映出當前美國經濟在表面繁榮背後的隱憂。



文章分析，表面上，美國經濟增長依然強勁，大多數指標表現靚麗。數據顯示，2019年一季度，美國經季節調整後的GDP總量達到52622億美元，經濟同比實際增速高達3.2%，在發達經濟體中名列前茅，成為全球經濟增長的主要引擎之一。5月份，美國失業率繼續維持在近50年來最低的3.6%，勞動者工資水平持續上漲，員工時薪同比上漲3.1%至27.83美元。



為了防止經濟過熱，美聯儲此前一直都希望通過加息手段給經濟潑點冷水。但此舉招致美國總統特朗普的強烈不滿，特朗普多次批評美聯儲的加息，並表示，如果美聯儲維持較低利率，股市的表現將會更加令人興奮。在政府的強大壓力下，美聯儲的思路開始從加息周期迅速轉向謹慎降息。



除了政府壓力外，美國經濟基本面也在悄然變化。在製造業方面，美國5月製造業採購經理人指數（PMI）從4月的52.6降至50.5，低於市場預期的50.6。5月服務業PMI指數為50.9，低於4月的53.0。就業方面數據更是超出市場意料之外，美國勞工部數字顯示，5月份美國非農部門新增就業崗位數遠遠低於4月份的22.4萬個，不及市場預期。2019年，美國非農部門月均新增就業崗位數量為16.4萬個，較2018年的22.3萬個明顯下滑。衡量勞動力市場雇員範圍的私人部門就業擴散指數同比下降9個百分點，其中製造業降幅近10個百分點。



在導致美國經濟趨向悲觀的各種因素中，由美國一手發動的貿易戰是其中最主要的因素之一。事實上，由貿易緊張局勢升級帶來的不確定性已經開始對美國經濟造成更大影響。對中國出口產品加征關稅，將使美國消費者的負擔加重，發生通脹的概率上升。美國服裝和鞋類協會估計，如果中美貿易糾紛進一步升級，美國一個四口之家每年衣服、鞋子等相關產品的花費會增加約500美元。美國貿易顧問公司估計，中美貿易糾紛令美國家庭每年平均開支增加2300美元。



中國對美國的反制措施，又將對美國出口產品形成打擊，加劇美國國內實體經濟的困境。不僅如此，貿易戰還對全球經濟復甦產生負面影響。國際貨幣基金組織（IMF）最新預計稱，貿易戰可能導致2020年全球經濟產出減少0.5%。



文章表示，美聯儲發出降息預期，極有可能就此邁入降息周期，進而引發新一輪全球降息風潮。事實上，已有多個國家開始採取降息行動，以提振本國經濟。2019年2月7日，印度央行曾宣布下調基準利率25個基點至6.25%。4月4日，印度央行再次宣布將基準利率下調25個基點至6%。此後，馬來西亞、菲律賓、新西蘭相繼宣布降息措施。6月4日，澳大利亞也宣布加入降息行列，將基準利率下調25個基點至歷史最低的1.25%，這也是澳大利亞央行近3年來首次降息。



雖然中國一直實行穩健的貨幣政策，但為應對美聯儲降息可能引發的大宗商品價格上漲，以及由此傳導給企業的成本上升，中國也需未雨綢繆，努力鞏固“降成本”的成效，不斷夯實“穩增長、保就業”的基礎。





