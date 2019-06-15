習近平抵達杜尚別並出席亞信峰會

（來源：網絡） 中評社北京6月15日電／國家主席習近平14日乘專機抵達杜尚別，開始出席亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會並對塔吉克斯坦共和國進行國事訪問。



當地時間晚6時許，習近平乘坐的專機抵達杜尚別國際機場。習近平步出艙門，受到塔吉克斯坦總統拉赫蒙熱情迎接。塔吉克斯坦女青年向習近平獻花。禮兵分列紅地毯兩側。



兩國元首親切交談。習近平感謝拉赫蒙在籌辦亞信峰會的繁忙之中專程來機場迎接。習近平代表中國政府和中國人民，向塔吉克斯坦政府和人民致以誠摯問候。習近平指出，時隔5年，再度踏上這片古老而神奇的土地，我一如既往感受到塔吉克斯坦人民對中國人民的深情厚誼。中國和塔吉克斯坦是世代友好的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟。建交27年來，中塔關係始終保持健康穩定發展。2017年，我和拉赫蒙總統共同決定建立中塔全面戰略夥伴關係，兩國關係進入快速發展新階段。我這次訪問旨在推動兩國關係向更高水平發展。我期待同我的老朋友拉赫蒙總統深入交流，共同規劃中塔關係發展美好藍圖。中方願同塔方攜手努力，推動中塔關係和兩國各領域合作不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



習近平強調，杜尚別峰會對亞信發展具有重要意義。各方將共商亞信未來發展大計，確定合作重點方向。塔吉克斯坦作為主席國為籌備這次會議做了大量工作。相信在各方努力下，峰會一定會取得圓滿成功，為亞信未來發展注入新活力。



拉赫蒙愉快地回憶起習近平5年前來塔吉克斯坦訪問的情景，代表塔吉克斯坦政府和人民熱烈歡迎習近平對塔吉克斯坦進行國事訪問並出席亞信峰會，預祝訪問圓滿成功，推動兩國關係更好更快發展。



丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。



中國駐塔吉克斯坦大使劉彬也到機場迎接。

