陳海濤等人涉黑案判決生效

中評社北京6月15日電／昨天，北京高院對外通報，北京市二中院審理的陳海濤等14人涉嫌犯組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、非法采礦罪等17項罪名案，在法定上訴期限內，14名被告人均表示服判不上訴，市檢二分院亦未提出抗訴，該案判決已於6月11日發生法律效力。



二中院於5月28日對北京市房山區琉璃河鎮五間房村原村黨支部書記、村委會主任陳海濤等14人涉嫌犯組織、領導、參加黑社會性質組織犯罪案作出一審判決，以組織、領導黑社會性質組織犯罪等14項罪名判處陳海濤有期徒刑二十五年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人全部財產；以參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪等判處崔積慧、陳朗、許洪心等13人有期徒刑十年到一年四個月不等的刑罰，並處沒收個人全部財產或罰金。



在審理過程中，二中院堅持以審判為中心，堅持罪刑法定原則和證據裁判原則，嚴格貫徹落實刑事審判“三項規程”，先後進行庭前會議、開庭及公開宣判，充分保障各被告人及其辯護人的辯護權、申請非法證據排除等各項訴訟權利，嚴把案件的事實關、證據關、程序關和法律適用關，確保案件裁判經得起法律和歷史的檢驗。在此基礎上，精心製作裁判文書，認真謀篇布局，對各部分均精雕細琢，逐一回應了爭議的30餘項證據和法律適用問題，強化了對辯解和辯護意見的評判說理。



案件宣判後，針對各被告人涉及的犯罪事實、量刑等問題，合議庭逐一進行耐心細致地判後釋法答疑，各被告人均表示認罪服判、不上訴。下一步，二中院將嚴格按照法律規定，盡快啟動執行程序，將各被告人交付執行的同時，將涉案財產的處置依法移送執行庭執行。



（新聞來源：北京青年報）