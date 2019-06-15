山西一公司挖礦破壞山體結構6名幹部被免職

牛食尧村矿区被开采前后对比 （图片来源：网络） 中評社北京6月15日電／據山西原平市人民政府網站消息，針對6月13日媒體披露的原平市段家堡鄉境內利澤礦業有限公司土地複墾時挖礦破壞山體結構、林木植被等問題，6月14日，原平市對負有責任的原平市段家堡鄉黨委書記解建斌，黨委副書記、鄉長郭峰偉，分管副鄉長王國鈞，原平市國土資源執法監察大隊大隊長張宏偉、副隊長張曉平，段家堡鄉國土資源管理所所長王建山給予免職處理。

據中國之聲報道，山西省原平市一家名為利澤礦業有限公司的企業，在非法開採煤礦被中央環保督察組調查後，又以土地複墾的名義繼續開採煤礦。利澤礦業在2018年12月就被責令停止一切作業，原平市自然資源局扣押封存了其部分設備，按要求，現階段利澤礦業應處於停工整改階段。



據《新京報》報道，利澤礦業有限公司在山西省原平市牛食堯村以開採鋁土礦的名義開挖山體，公司在沒有相關土地、環保審批的情況下，已經破壞了山體結構。



當地居民多次舉報，相關監管部門也進行過處罰，但挖掘開開停停，2018年12月，中央環保督察組“回頭看”轉辦群眾舉報案件中，原平市政府就承認了利澤礦業破壞環境，責令其按進度和時限恢復治理。



當地村民在接受採訪時表示，利澤公司在破壞了當地生態被查辦後，被要求做的土地複墾只是“擺擺樣子”。



​原平市給媒體的文字回應稱，2018年11月27日，原原平市國土資源局責令利澤礦業公司停止一切施工作業，對部分施工機械扣押封存，還立案調查了企業存在的涉嫌盜采煤炭資源的問題。原平市自然資源局執法檢查大隊隊長張宏偉接受媒體採訪時表示，利澤礦業拿著鋁土礦的許可采煤，已經被罰款，至於對山體的破壞，他們也沒法界定。



原平市環保局表示，從2014年利澤礦業項目開始開採以來，他們就以鋁土礦沒有環評手續、露天堆放煤礦等問題對其進行了多次處罰。原平市環保局工作人員表示，他們只管揚塵，企業破壞山體要找自然資源局。