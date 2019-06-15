在適應民生需求中增強改革發展動力

（來源：人民網） 中評社北京6月15日電／6月12日至13日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在浙江省委書記車俊、省長袁家軍陪同下在杭州考察。



李克強來到拱墅區和睦新村，走進居民家中關切詢問老人照護、幼兒入托等情況，在社區考察居家養老服務項目。他說，居家和社區養老服務需求巨大，要大力引入社會力量增加供給，政府要加大支持，讓老人過上舒適安康、快樂幸福的生活，這也讓年輕人對未來充滿信心。民生選項有很多，還要大力發展社區托幼、家政、助醫等服務。正在休閑的老人們告訴總理，這裡實施了老舊小區改造，生活環境好多了，但還希望為老樓房加裝電梯。李克強說，建設宜居城市首先要建設宜居小區。改造老舊小區、發展社區服務，不僅是民生工程，也可成為培育國內市場拓展內需的重要抓手，既能拉動有效投資，又能促進消費，帶動大量就業，發展空間廣闊，要做好這篇大文章。



李克強走進小區邊藥店，詢問藥品尤其是兒童用藥、急救藥價格、供應情況。店員反映個別國產急救藥斷貨，而同類進口藥價格高，李克強叮囑隨行同志，這是重要民生問題，要做好常用藥、急救藥保供穩價工作，決不能斷貨，決不能任性漲價。



在夢想小鎮，李克強聽取杭州市“雙創”情況匯報。得知全國各地上萬名創客來小鎮創業，他十分高興。他走進創業大街，察看人工智能、無人機醫療配送、水上遙控救援設備等創新成果。他說，小鎮發展每個數據背後都有精彩的創業故事，“雙創”讓古老小鎮變成了創業創新新平台，希望全國湧現更多這樣的小鎮，更多帶動就業、推進創新。



李克強來到市行政服務中心，了解“最多跑一次”改革給企業和群眾辦事帶來的變化，並詢問前來辦事群眾的實際感受。李克強說，這項改革便企便民，讓服務對象有更多精力和時間創造財富、享受生活，下一步還要發展好“一網通辦”，使辦事由“手動”上網代替“腳動”跑路。李克強還聽取浙江省公共信用信息平台情況介紹，他說，市場經濟是信用經濟，要把企業信用作為政府完善監管、市場交易合作的重要參考，讓誠信者便利經營，讓失信者寸步難行，該退出市場就退出市場。



杭州是國務院批准最先設立跨境電子商務綜合試驗區的城市。地方有關方面介紹這幾年跨境電商發展迅猛，通過“買全球、賣全球”，在促進外貿增長、滿足群眾消費升級需求等方面發揮了重要作用。李克強說，跨境電商是國際貿易未來發展一大趨勢，能夠帶動更多企業直接參與國際貿易，也有利於大中小企業融通發展，促進國內製造業升級和品牌成長。他要求有關部門完善政策、創新監管，加大支持。



李克強充分肯定浙江經濟社會發展取得的成績，希望堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在改革開放、推進創新、改善民生等方面走在前列，對全國發展發揮更大支撐作用。



肖捷陪同考察。



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