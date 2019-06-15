怒！韓國瑜：院會只有我被兩支攝影機對著照

高雄市長韓國瑜15日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜13日北上開院會首度與“行政院長”蘇貞昌正面交鋒，事後卻被蘇的粉專貼出剪貼影片攻擊，韓14日深夜也在臉書發文用“狂新聞”模式影片來反擊，政壇兩大禿子大打臉書空戰。韓國瑜15日受訪也表示，開院會只有他全程被兩支攝影機對著照，他嗆下次再發現一定會拒絕。韓更說，“行政院”做這個動作不太光明磊落，他覺得有點不舒服。



韓國瑜13日北上參加“行政院會”後，蘇貞昌臉書粉專當天下午就貼出院會過程的剪接影片，內容包括蘇提醒韓別說“中華民國”＋“地區”，及韓國瑜“閉目養神”畫面，讓韓國瑜大呼“被修理、被黑了”。韓國瑜臉書14日深夜也發文用影片反擊“院長衝衝衝、防疫補助空空空”，引爆臉書空戰。



韓國瑜15日上午8時參加三民區登革熱防治擴大防疫動員，下午則會參加挺韓團體舉辦的造勢活動。媒體也詢問為何深夜發臉書反擊？韓國瑜則說，去開院會態度非常和善，為高雄市民請願，結果卻變成在黑韓國瑜，“行政院”做這個動作不太光明磊落，心理面覺得有點不舒服。”



韓國瑜表示，所有現場開會幾十個人裡面，唯一只有兩台攝影機在照的就是他，他一開始不知道，後面終於了解了，其他官員講話都沒有攝影機在照，只有他從頭到尾兩台攝影在照。



韓國瑜更怒嗆“現在我終於明白了，下次再開“行政院”的時候，有攝影機對著我照，我就要拒絕了，沒有意思嘛！”



韓國瑜強調，從頭到尾，蘇院長說會加強高雄建設、會加大高雄補助，他還鼓掌，表達高雄對蘇院長的感謝，代表他真的來為高雄請願的。開院會反映需求，怎麼變成剪貼影片在網路打他咧？



韓國瑜說，發文是要澄清一些事情，還是希望“行政院”對高雄的補助不要因人而異，現在申請的新台幣3500萬元，希望趕快核發下來，因為目前防疫的費用已經用很多了，希望“行政院”補助。