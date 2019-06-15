弘揚亞洲安全觀　引領亞信啟新程

（來源：網絡） 中評社北京6月15日電／亞信上海峰會以來，夥伴網絡得到了延伸擴大。超過半數亞洲國家成為亞信成員國。亞信以對話促信任、以信任保安全、以安全謀發展的基本理念得到了越來越廣泛的認同，亞信凝聚力和吸引力不斷提升



亞洲互相協作與信任措施會議是當前亞洲地區覆蓋範圍最廣、成員數量最多、代表性最強的安全論壇。作為亞信創始成員國，中國秉持親誠惠容周邊外交理念，高度重視並積極參與、支持亞信進程，同各方加強團結互信，深化各領域信任措施合作，推動亞信取得一系列新進展。



2014年5月份，中國國家主席習近平在上海舉行的亞信第四次峰會上發表題為《積極樹立亞洲安全觀共創安全合作新局面》的主旨講話，倡導“共同、綜合、合作和可持續的亞洲安全觀”，呼籲各方創新安全理念，搭建地區安全與合作新架構，努力走出一條共建、共享、共贏的亞洲安全之路。“明者因時而變，知者隨事而制。”中方倡導的新型亞洲安全觀，不僅成為鞏固亞洲和平與安全、建立本地區牢固互信機制的重要基石，也為亞洲乃至全球經濟持續、穩定發展提供根本保障。



與此同時，中方還提出了實踐亞洲新安全觀的路線圖，即推動亞信成為覆蓋全亞洲的安全對話合作平台，並在此基礎上探討建立地區安全合作新機制、新架構。新型亞洲安全觀的確立，對於打擊恐怖主義，保障本地區人民的人身財產安全具有重要意義。



在兩年後的亞信第五次外長會議上，習近平主席發表重要講話，強調要凝聚共識，促進對話，加強協作，推動構建具有亞洲特色的安全治理模式，共創亞洲和平與繁榮的美好未來。中國是亞洲安全觀的積極倡導者，也是堅定實踐者。5年來，中方加強同各方的安全對話和合作，推動構建具有亞洲特色的安全治理模式，共同探討制定地區安全行為準則和亞洲安全夥伴計劃，使亞洲國家成為相互信任、平等合作的好夥伴。



2014年至2018年擔任亞信主席國期間，中方認真履行職責，推動合作機制日臻完善。中方倡導成立了亞信非政府論壇並舉辦首次年會，搭建了各方民間交流與合作的重要平台。年會充分發揮亞信各方前政要、專家學者、媒體和非政府組織作用，就涉及地區安全與發展方方面面的問題形成了許多具有前瞻性、創造性的交流成果。中方還舉辦了第二屆亞信非政府論壇和第六屆亞信智庫論壇，開辟了亞信民間交流與合作新平台，鼓勵各方在“二軌”及非政府層面積極探討如何建立亞洲安全新架構，重點就設立熱點調解機制、開展反恐和執法安全合作、共同保障“一帶一路”建設安全等問題務實交流，為亞信未來發展和轉型升級創造條件，凝聚共識。這有助於搭建起亞信民間交流網絡，提升亞信的國際關注度。與此同時，中國還推動亞信青年委員會和亞信實業家委員會正式成立並舉辦亞信第四次商務論壇，深化了亞信經濟和人文領域信任措施合作。



亞信上海峰會以來，亞信的夥伴網絡得到了延伸擴大，孟加拉國、卡塔爾、斯里蘭卡升級為亞信成員國，老撾、白俄羅斯、國際移民組織成為觀察員。如今，超過半數亞洲國家成為亞信成員國，亞信擁有27個成員國、13個觀察員國或組織，夥伴網絡遍及整個歐亞大陸甚至太平洋彼岸。亞信秘書處與上合組織秘書處、哈薩克斯坦人民大會、聯合國毒品和犯罪問題辦公室簽署合作諒解備忘錄，建立了正式合作關係，並參加博鰲亞洲論壇、香山論壇、伊斯坦布爾進程部長級會議等一系列活動，廣泛開展國際交流合作。這表明，亞信以對話促信任、以信任保安全、以安全謀發展的基本理念得到了越來越廣泛的認同，亞信凝聚力和吸引力不斷提升。



亞信的發展令人欣慰，亞信的前景令人期待。作為亞洲區域合作的倡導者、參與者和推動者，中方呼籲亞信所有成員國協力推進亞信進程，共築安全，共維穩定，共謀發展，深化各領域信任措施合作，促進經濟社會發展，著力改善民生，讓各國和各階層民眾共享發展紅利，攜手走上合作共贏的發展之路。中方將堅持共商共建共享原則，同各方深化發展戰略對接，讓共建“一帶一路”更好造福各國人民，合力打造亞洲命運共同體。



（來源：經濟日報）